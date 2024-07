Daniel Guzmán recuerda la escena en la que más ha llorado en su vida, y cuenta que no usa WhatsApp

Daniel Guzmán ha recordado en el programa 100% Únicos (Cuatro) la escena de su carrera con la que más ha llorado. La rodó a principios de siglo, durante su etapa en la serie Policías, en el corazón de la calle (Antena 3). Allí interpretó a uno de los agentes protagonistas, Rafa Trujillo, el cual se quedó parapléjico después de recibir un disparo. Un trágico giro que a Guzmán le costó ejecutar ante la cámara.

“Era una secuencia a la que me costaba mucho enfrentarme porque, a partir de ver fotos del antes, de toda mi vida, tenía que ponerme a llorar. Basta que tú le digas a tu mente lo que tiene que hacer para que no lo haga”, rememora. Finalmente sacó las lágrimas que exigía el momento, incluso más: “Me puse a llorar viendo fotos mías de niño, pero como no había llorado en mi vida”.

El actor también ha contado cómo se comunica con los demás sin usar WhatsApp: “Generalmente, por carta. Yo escribo cartas y me escriben cartas”. “No, es broma”, aclara el también director, que suele recurrir a dos métodos: Por SMS o por email. Llego por la noche y contesto“. De hecho, tampoco es muy fan de las redes sociales, aunque hay una que sí usa: ”Tengo Twitter porque me gusta seguir a gente que me gusta cómo piensa y cómo se expresa. Es un altavoz con el que uno piensa que se puede expresar y que puede llegar a más sitios“.