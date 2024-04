La doble llamada de atención de Jorge Javier a Ángel Cristo por sus “menosprecios” a Miri y Marieta en 'Supervivientes'

La gala de Supervivientes 2024 emitida este jueves en Telecinco estuvo marcada por una expulsión esperada y por las réplicas de Jorge Javier Vázquez a Ángel Cristo, a quien apercibió en dos ocasiones por comentarios sobre Marieta y Miri.

En su conflicto con la primera, el hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey la criticó por depilarse las cejas en la playa, diciendo que debería hacer “más supervivencia y menos belleza”, y se mofó de su pasado en La isla de las tentaciones: “Eso no es la isla de la putería”, llegó a comentarle. Algo que Marieta consideró “un ataque gratuito”: “He ido y estoy orgullosa de ello. He hecho lo que me ha dado la gana, para eso soy una mujer libre”.

Después, en la Palapa, el superviviente destacó con ironía que esta hubiese escrito su nombre de manera correcta al nominarle. “Ha puesto el acento en la A, esto me ha sorprendido. Retiro lo de inculta”. Un comentario ante el que saltó Jorge Javier: “Ángel, tienes inteligencia suficiente para no caer en esos menosprecios”. “Es sólo humor, Jorge”, se defendió Cristo, asegurando que había pedido disculpas.

Sus otros comentarios criticados fueron dirigidos a Miri, a quien llamó “malcriada” insistentemente durante una bronca y le dijo que “tú no tienes ni idea de lo que es tener una hija, y a este paso... poco”. Palabras que también fueron “puntualizadas” por Jorge Javier en directo: “Las personas que no tenemos hijos no somos personas incompletas, eh”, le reprochó el presentador.