Esperanza Aguirre, confusa con la presentadora “Eva” en 'La mirada crítica': “No sé qué Ana eres”

Este domingo 18 de febrero se celebran las elecciones gallegas, marcadas con importancia en el calendario político por suponer la primera reválida tras las elecciones generales. Por ello, los programas televisivos diarios como La mirada crítica tenían este viernes como último día para analizar los comicios, y entrevistar a representantes de los distintos partidos.

Eso ha hecho el matinal de Telecinco presentado por Ana Terradillos, que ha conectado en directo con Esperanza Aguirre (tras su enganchón del martes con Risto Mejide en Todo Es Mentira) para hablar de los distintos temas de la actualidad, incluyendo las palabras de Feijóo sobre el indulto a Puigdemont.

Sin embargo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado confusa al referirse a la presentadora cuando ésta le repreguntaba sobre la amnistía: “Sánchez les ha perdonado sin que digan que no lo van a hacer, Eva. La amnistía no está contemplada en nuestro derecho”.

Terradillos, dándose cuenta de la equivocación, ha bromeado: “Me llama como mi coordinadora, que es maravillosa. Yo soy Ana, Esperanza”.

Y Aguirre, al percatarse de su error, se ha disculpado, pero asegurando que no estaba segura de con qué Ana estaba hablando: “Perdona, Ana, es que no te veo. No sé qué Ana eres”.