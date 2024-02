Chayo Mohedano carga contra el director de 'Espejo Público' Alberto Díaz: “Me extraña que Antena 3 lo permita”

Chayo Mohedano ha estallado contra Alberto Díaz, exdirector de Sálvame y actual director de la sección de corazón de Espejo Público, por lo que ha ocurrido estos días en el programa presentado por Susanna Griso.

La hija de Rosa Benito y sobrina de Rocío Jurado ha lanzado un breve comunicado en redes sociales, quejándose a Antena 3 de que haya “permitido” al responsable del magacín matinal rescatar algunos episodios de su turbulento pasado junto a Antonio Tejado, quien fuese su pareja entre 2007 y 2009 y con el que fuese madre de su primer hijo.

La andaluza se ha quejado públicamente de que Espejo Público, aprovechando la detención del sobrino de María del Monte por ser el presunto autor intelectual de un robo en su casa, rescatase varias entrevistas de ¿Dónde estás corazón? en las que se hablaba de broncas entre la pareja que acabaron con un plasma en el suelo, así como unas declaraciones de Tejado en las que insinuaba unos presuntos malos hábitos por parte de Chayo Mohedano durante la época en la que ambos estuvieron juntos.

Chayo hace un llamamiento a Antena 3

Enfadada con la situación, la cantante ha lanzado un mensaje a través de Instagram en el que ha cargado contra el programa, apuntando directamente al director de su sección de crónica social: “Alberto Díaz, director de Espejo Público ha demostrado que sigue siendo un manipulador de la información”, empieza diciendo.

Acto seguido, Chayo Mohedano recuerda su vinculación con La fábrica de la tele y el proceso judicial que investiga el presunto espionaje a famosos: “Sé que esto lo hace por la operación Deluxe o Operación Luna, y que no le importa hacer daño mientras rellene programas de TV volviendo a exponer asuntos que en su día ya demostré como era el asunto y que la vida me ha ayudado a demostrar mi verdad con cada paso que he dado. Me extraña que Antena 3 lo permita”, sentencia la artista, dirigiéndose a los responsables de la cadena.