'GH Dúo' ya tiene a sus 3 primeros finalistas, tras expulsar a su protagonista y devolver a Ivana y Finito a la casa

La sexta gala de GH Dúo fue una de las más caóticas de la edición, tanto para una audiencia que tuvo que votar hasta en tres ocasiones sin entender bien la finalidad, como para unos concursantes que se quedaron con la información a medias. “Nos estáis volviendo locos de remate”, acabó exclamando Marta López.

Por un lado, se celebró la habitual expulsión que despidió a la que había sido la protagonista de las últimas semanas: Ana María Aldón. Mientras ella se marchaba, otros entraban para hacer una visita de varios días creyendo que solo podría ser uno pero acabarían siendo dos los que se quedaran (con la evidente intención del reality de que la única carpeta surgida de él, Ivana y Finito, pudiera evolucionar ante las cámaras).

A la vez que se celebraron las últimas nominaciones, sin que los concursantes supieran que eran las últimas, y seguidamente la audiencia pudo salvar a uno que también tendría el poder de la nominación directa, por lo que de ahí saldría (o eso parece) la lista definitiva de nominados y, en consecuencia, también la de los finalistas.

A continuación detallamos cómo quedó el panorama dentro de la casa de Guadalix porque no fue fácil seguir una gala que comprimió en una sola entrega lo que podría haber sucedido en varias:

Ana María Aldón, expulsada: “Estoy muy feliz”

Mayka, Asraf y Ana María eran los nominados de la semana, tras la salvación de Elena el martes, y uno de ellos fue el primero en salvarse: Asraf.

El duelo quedó entre las dos mujeres, con un porcentaje ciego del 61% vs 39%. Por lo que la audiencia tenía clara la decisión y Marta Flich la leyó: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Ana María”. Palabras que sorprendían a muchos porque la folclórica había protagonizado las últimas semanas, ya fuera por broncas, como por historias de amor y confesiones de vida.

¡Ana María Aldón ha sido expulsada! ¿Os lo esperabais?



🔁 Sí, se veía venir

❤️ Yo esperaba que se fuese Mayka#GHDúoGala6 pic.twitter.com/58buIn5Efp — Gran Hermano (@ghoficial) 15 de febrero de 2024

La presentadora preguntaba a la expulsada por su estado anímico tras saber que se marchaba de Guadalix: “Estoy muy bien, feliz porque tengo fuera a mi familia y espero tener a alguien que me quiera. Pero podría haber aguantado una semanita más”, lamentó.

Ivana y Finito seguirán la “carpeta” en la casa como visitante

Mientras, en plató, Flich comunicaba a Ivana, Finito y Marc que podían volver a la casa para que uno de ellos se quedara de visita durante el fin de semana. Sería la audiencia quien escogiera al afortunado.

Sin embargo, cuando los tres se marcharon, la presentadora desveló al público que no sería solo uno, si no que serían dos los que podrían convivir unos días más. Y al segundo lo escogería el elegido por la audiencia. Evidentemente, todas las papeletas las tenía Ivana o Finito que se escogerían entre ellos, y el reality tendría su única carpeta en la casa.

Y así ocurrió, la audiencia decidió que fuera Finito quien se quedara unos días de visita y como acompañante escogió a Ivana con un beso en la boca. Sí, GH Dúo había logrado lo que buscaba.

Marta Flich: "El elegido por la audiencia, en este caso Finito, puede elegir acompañante"

Finito:#GHDúoGala6 pic.twitter.com/xF88vLQzxM — Gran Hermano (@ghoficial) 16 de febrero de 2024

El que faltó entre los candidatos fue Efrén que desveló su decisión de no volver a entrar: “Yo he renunciado a entrar a la casa porque no estoy cómodo en los conflictos con Marta y mi paz mental está por encima. Lo he hablado con mi psicóloga, conociendo a Marta nos vamos a matar dentro. Vengo aquí a colaborar pero es más importante mi salud”, aseguró.

Los últimos nominados y los primeros finalistas

Paralelamente, los concursantes protagonizaron (sin saberlo) sus últimas nominaciones dejando en la lista negra a Asraf, Marta, Manuel y Keroseno.

Pero, sin ellos saberlo, se sometieron a una salvación exprés que dejó fuera de peligro a Manuel que, inmediatamente, estuvo obligado a nominar de forma directa a quien quisiera y la damnificada fue Elena.

Marta Flich, a Manuel: "Tienes en tus manos el poder y obligación de la nominación directa"

Manuel: "A Elena" #GHDúoGala6 pic.twitter.com/ttjMdAoaaS — Gran Hermano (@ghoficial) 16 de febrero de 2024

De forma que los nominados definitivos son: Asraf, Marta, Keroseno y Elena. Y los primeros finalistas son el trío de las Tentaciones: Manuel, Lucía y Mayka.