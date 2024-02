Alonso Caparrós cuenta en Antena 3 la propuesta sexual que le hizo un director de cine: “Era una situación de poder”

Con la industria española del cine revuelta desde la reciente publicación de las acusaciones contra el cineasta Carlos Vermut por violencia sexual, Espejo Público ha dado espacio a que Alonso Caparrós hable de su experiencia dentro del sector. Aunque con los años se centró en la faceta como presentador y comunicador, el hijo de Andrés Caparrós también se desarrolló en sus inicios como actor. Y es de esas vivencias de las que ha querido hablar ahora.

El profesional, que fichó como colaborador de Susanna Griso dentro del bloque Más Espejo, narró de un episodio de sus inicios en el cine, cuando él estaba sobre los veinte años, con un director de cine cuyo nombre no ha revelado pero que según sus palabras pertenecería “a la élite”.

“Es una situación de la que no sabes bien. Si yo dijese que esa persona intentó acosarme, esa persona podría decir perfectamente que es mentira o que no pasó, que era consentido o que es una cosa normal”, aclaraba en un primer momento, antes de iniciar su alocución.

Explica cómo fue la petición

“Lo conozco en un evento. Vuelvo a coincidir en otra noche, porque yo trabajaba entonces de reportero y hacía muchos eventos, además de cine y teatro. Vamos charlando. Y la tercera cita es una cena en la que yo voy a hablar de mi esperanza como actor, a venderme, a contarle que estoy empezando. Ahí comienza un intercambio, en el que me dice que que lo suyo es que hagamos una prueba, que me vean, y seguimos charlando sobre un posible futuro”, relata Caparrós, que añade: “En esa misma cena, después de salir a tomar algo, me invita a su casa. En su casa, estamos tomando algo hasta que llega un momento en el que ya hay una propuesta clara”.

Caparrós razona que hasta ese momento, la posibilidad de que hubiera un interés más allá de lo profesional “era interpretable”, pero que ahí, “ya hubo una petición sabiendo que yo era una persona heterosexual”. El tertuliano de Antena 3 explica que rechazó esa proposición y terminó por marcharse de la vivienda. “A partir de ahí, la relación desaparece por completo”.

Gema López afirma que es un cineasta “reconocidísimo”

A posteriori, comenzó a reflexionar sobre lo ocurrido: “¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto lo he provocado yo? ¿Por qué ha sucedido esto? Tenía una sensación de que estaba todo basado en una situación de poder. Pase lo que pase ya no tienes claro que sea una atracción sincera”, reflexiona, y agrega sobre lo que pasó a pensar después: “¿Soy culpable o he dado pie yo?”.

Gema López dijo conocer la historia de antemano: “Yo sé a quien te estás refiriendo. Si saliésemos a la calle y preguntásemos el nombre de 10 directores de cine, el de esta persona saldría seguro. Llega al gran público y es conocidísimo”, aseguró, y llegó a decir que sabía de otros dos casos similares al de Caparrós.

“Yo ahora lo pienso y detecto que no había malicia por su parte. Y eso es lo más preocupante”, añadió el colaborador, que afirmó entender los problemas para denunciar esta clase de situaciones.