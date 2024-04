Esperanza Aguirre regaña a su marido en Telecinco por su polémica “broma” al volante tras la boda de Almeida

La boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha centrado la atención televisiva tanto de magacines de actualidad como de informativos durante todo el fin de semana. Con la atención de los medios puesta en la ceremonia y en el banquete, Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, no escaparon de los comentarios cuando, al abandonar el enlace en coche, este último afirmó haber “bebido mucho” mientras conducía.

Dos días después del convite, la expresidenta madrileña ha dado explicaciones por las controvertidas declaraciones de su esposo. Lo ha hecho en La mirada crítica, después de que Ana Terradillos mencionase que “ha sido un poco polémico lo que dijo” su marido.

Aguirre procedió entonces a echar una regañina a Ramírez de Haro y Valdés: “Mi marido hace unas bromas que no tienen ninguna gracia”. Tras contextualizar el instante recuperando los totales del matrimonio al abandonar la fiesta, la expolítica afirmó que su esposo “lo dijo para hacerme rabiar”.

“Vamos a celebrar bodas de oro, pero vamos a ver si llegamos con estas bromitas”, llegó a decir Aguirre, que señaló que fue su propio marido quien insistió en parar el vehículo y atender a la prensa. “Dijo esa gracieta, en ese momento me hizo gracia, ahora no me hace ninguna”, confesó.