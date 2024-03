Estopa cuenta en Antena 3 su anécdota con Sigourney Weaver en los Goya: “Menos mal que estaba Almodóvar”

Estopa visitaron este martes El Hormiguero para presentar Estopía, su nuevo disco. Pero más allá de la promoción, los hermanos Muñoz aprovecharon su visita para contar una anécdota que vivieron con Sigourney Weaver en los pasados premios Goya.

La actriz norteamericana fue reconocida con el Goya Internacional y el dúo catalán puso el toque musical a la ceremonia, así que ambas partes tuvieron la oportunidad de conocerse a lo largo de la noche. El paso para que fuese posible lo dieron los Estopa, que se acercaron “en plan fans” al corrillo que en ese momento habían formado la protagonista de Alien, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar.

David Muñoz tomó la palabra para soltarle a Weaver el clásico “me gustan todas tus películas”, y Weaver devolvió el cumplido con un “me encanta la música española”. Pero claro, el cantante lo dijo en castellano y la actriz en inglés porque ninguno sabía hablar el idioma del otro, lo que llevó a Almodóvar a ejercer de improvisado traductor. “Menos mal que estaba Pedro”, contó David.

“Luego, no sé por qué, no sé lo que pasó, que dije: 'La que me gusta no es Alien. I love a movie que no es Alien, es Hero Quest'”, añadió el cantante en alusión a la película Héroes fuera de órbita, cuyo título original es Galaxy Quest. “Creo que Pedro [Almodóvar] entró en barrena y me lo tradujo a mí. Y yo dije: '¡No me lo traduzcas a mí, tradúceselo a ella!'”, dijo para rematar la anécdota.