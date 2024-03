Berta Vázquez confesó a Broncano el “miedo” por el que había rechazado ir antes a 'La Resistencia'

Este martes, 19 de febrero, La Resistencia tuvo como invitados a Berta Vázquez y Lalo Tenorio que acudieron para presentan la película Un hipster en la España vacía. El actor había trabajado en el programa durante mucho tiempo y también aparecieron en el escenario Alberto Casado y Rober Bodegas que tenían algo que contar sobre el film.

Rober explicó que forma parte del reparto pero que cuando hizo el casting para interpretar a un hipster le escogieron como pueblerino. Mientras que lo de Alberto fue peor porque lo hizo para protagonista y le rechazaron.

Tras las risas por lo confesado, le tocó el turno a Berta que también se sinceró con David Broncano al descubrir que nunca antes había acudido al programa: “Me has invitado alguna vez que otra pero no había venido porque me das un poquito de miedo”, aseguró ante la cara de sorpresa del presentador.

Aunque se cambió de tema en varias ocasiones, Broncano volvió a él para descubrir la razón de ese miedo: “Eres una persona muy imprevisible”, acabó diciendo ella. Y así fue, porque el programa acabó hasta cocinando una lubina para una mujer del público.

Lo que sí era esperado es que respondieran a las preguntas clásicas, sobre las que Lalo dijo que tenía el dinero para “comprar un coche de alta gama” y Berta señaló que sumaba más masturbaciones que otro tipo de sexo, en el último mes. “Hace calor aquí”, acabó diciendo ella tras responder a esa pregunta.

Y al despedirles, Broncano quiso saber cómo se había sentido la actriz con la entrevista: “No ha sido incómodo, de hecho, creo que me gustaría pasar tiempo aquí. Venir a menudo”, bromeó ella. A lo que todos acordaron volverla a invitar en abril.