Kiko Rivera lamentó que 'El Hormiguero' no le llamara y señaló al cantante por el que cree que le han “reemplazado”

“Ha sido una de las mejores conversaciones sobre pajas gracias a Kiko Rivera” resumió David Broncano tras la visita del cantante a La Resistencia, este jueves. Casi toda la entrevista versó sobre ese tema, del que el hijo de Isabel Pantoja llegó a confesar situaciones tales como la siguiente:

“A mí mi madre me pilló una vez haciéndome una paja, justo en el momento de terminar y me corrí mirando a mi madre. Nunca más lo volvimos a comentar. Fue un momento vergonzoso, entró sin llamar porque es la Pantoja pero lo pasé muy mal. Imagino que ella ya no se acordará de eso. (...) Dos veces me ha pillado haciéndome pajas, esa en mi cuarto esta y la segunda con un amigo viendo una porno en el salón”.

Tras las risas de los presentes también explicó que al tener tres hijos y llevar casado varios años, su vida sexual era casi nula y respondió rápidamente a las preguntas clásicas con ello: “Llevo un polvete este mes, que tampoco fue muy largo”. Y sobre el dinero, suspiró por la herencia que algún día le llegará: “Ahí voy a necesitar la ayuda de los míos para gestionar eso porque cuando veo dinero sale el diablo”.

Cuando la Pantoja pilló a @riverakiko haciéndose una paja. La frase de "me corrí mirando a mi madre" es de las cosas que menos quiero representar en mi cabeza pero es imposible escapar.



Posiblemente la mejor historia de pajas que se ha escuchado en este programa. #LaResistencia pic.twitter.com/NJM3nvzIdu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 14 de marzo de 2024

Todo ello en una tercera visita del cantante al programa de Movistar Plus del que aseguró que era uno de sus favoritos. Al ser preguntado por cuáles eran los otros: “Me gusta mucho un programa gallego que se llama Land Rober”. Y lamentó su situación con El Hormiguero: “Ya no voy, no sé, no me quieren, hace mucho tiempo que Pablo no me llama”, aseguró.

Para bromear con lo siguiente: “Ahora solo lleva a Omar Montes. Me da la sensación que me ha reemplazado, había una foto de Omar que le llamaban ”el Paquirrín de Hacendado“, no sé llevamos el mismo look, se follaba a mi hermana...Me llevo muy bien con él, pero se follaba a mi hermana y en ese momento me dolía”, recordó ante las risas del presentador.