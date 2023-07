Kiko Rivera carga contra Telecinco tras levantar su veto para informar de su salud: “No los quiero ni en pintura”

Kiko Rivera ha respondido con dureza a Telecinco después de que, tras meses de silencio por la política de vetos de Mediaset, sus programas hayan vuelto a hablar de él a cuenta del cateterismo al que se sometía a principios de semana. El DJ, hijo de Isabel Pantoja, se ha mostrado muy duro en una publicación de Instagram en la que comunicaba el éxito de su intervención.

Kiko Rivera vuelve a aparecer en Mediaset tras el veto, ante su anunciada operación de corazón

Más

“Y sin más vuelven a hablar de mí, vuelvo a interesar por mi estado de salud. Patético todo, ¿no creen?”, escribe en Instagram.

“Queridos amigos de Telecinco, no les voy a a dar ningún tipo de declaración, ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea... Hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme”, continúa. “Por mí ya saben dónde pueden marcharse”.

“No los quiero ni en pintura”

Además, lanza una pulla a quienes “se creen portavoces” de su familia. “Mejor que se preocupen de su vida”. Curiosamente, el lunes, día en que El programa de AR volvía a colocar en titulares a Rivera, su hermana Isa Pantoja, con la que rompió relación, estuvo dando algunos datos sobre la intervención a la que su hermano se sometió y del reencuentro de este con su madre, Isabel Pantoja.

“Por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada y mucho menos cuando no saben nada”, insiste, y manda un último mensaje a Mediaset: “Esta es la única manera que tengo de expresarme, porque como dije hace tiempo [a los de] la televisión de la cadena que todos sabéis no los quiero ni en pintura”. De hecho, advierte que prohíbe a los medios que recojan la imagen que comparte junto al citado texto.

Cinco meses sin noticias de Rivera en Mediaset

El silencio en torno a Kiko Rivera durante el último año ha sido notorio en Mediaset. Durante los últimos meses de Sálvame, fue habitual que sus colaboradores se refirieran a él, jocosamente, como“el hermano de Isa Pantoja”; incluso se llegó a “censurar” su rostro cuando tocó hablar de su paso por Supervivientes, años atrás. Durante la emisión de la última edición del citado reality de supervivencia, el propio famoso criticó a la cadena en redes sociales por no darle oportunidad de acudir a defender a Manuel Cortés. Un rápido vistazo a la web de Telecinco permite llamar la atención sobre la desatención a Rivera, pues no se habían publicado piezas sobre él en en la web de la cadena desde el 13 de febrero.

Como ya recogió verTele, fuentes del entorno de la cadena precisaban la situación. Explicaban que no existe una lista oficial de vetados per se, y que hay vetos a distintos 'niveles': por ejemplo, hay personajes a los que no se puede invitar a programas en plató; otros de los que no se puede emitir imágenes; y otros de los que ni siquiera se podría hablar.

Esta estrategia no viene de Alessandro Salem, puesto que no está familiarizado con todos los personajes que conformaban el universo del grupo, sino de directivos que han cogido más fuerza en esta nueva etapa en Mediaset, que aplicaban estas decisiones con criterio jurídico, para evitar demandas, basándose en casos perdidos del pasado.