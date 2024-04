'Fiesta' desentierra la ruptura de Chenoa y Bisbal revelando quién era la “otra mujer en el medio”, y no Elena Tablada

Han pasado 19 años desde que la noticia de la ruptura sentimental entre Chenoa y David Bisbal supuso un tsunami informativo en todos los medios del corazón. Casi dos décadas en las que el asunto ha sido desenterrado de tanto en cuando en algunos programas de televisión, la última este mismo fin de semana en Fiesta con una revelación hasta ahora desconocida.

Aurelio Manzano agitó este domingo el plató de Telecinco al sacar a la luz que uno de los detonantes del final de esta mediática relación no habría sido Elena Tablada como se había dicho hasta el momento, sino otra persona. “Yo no sabía que había otra mujer en el medio”, reaccionó sorprendida Emma García, antes de que su colaborador diese detalles sobre su identidad.

“Siempre se ha dicho que había sido Elena Tablada, pero yo te puedo asegurar porque a mí Laura [Chenoa] me llamó en ese momento y me dijo que había una mujer que estaba con David [Bisbal]. Ella misma me reveló quién era”, comenzó diciendo el periodista del corazón, para a continuación soltar la 'bomba': “La mujer que estaba en las quinielas en ese momento para Chenoa era una bailarina venezolana que estaba con David en su gira. La preocupación de Chenoa era la bailarina”.

Además, en el plató de Fiesta sostuvieron la versión de que Tablada no empezó con el cantante almeriense hasta 2005, a pesar de salir a la luz recientemente una foto juntos de 2004.