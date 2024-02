Nuevo pique entre Gonzalo Miró y Mariló Montero en 'Espejo Público': “Ahora me vas a enseñar a mí a ser tertuliana”

Nuevo pique entre Gonzalo Miró y Mariló Montero en Espejo Público, esta vez en plena tertulia sobre José Luis Ábalos. Mariló se disponía a tomar la palabra cuando su compañero, que ya ha tenido más de un encontronazo con ella por sus diferencias políticas, se ha empezado a reír porque sabía que lo que se avecinaba era un “palo”, según sus palabras, de Mariló al PSOE.

“A Gonzalo le sienta mal que yo siempre esté a su contra. Le pone”, ha dicho Mariló. “No digo que estés en mi contra, digo que no descansas”, ha contestado Miró. Después, Mariló ha señalado que “ahora Gonzalo Miró me va a enseñar a mí a ser tertuliana”, y eso a él no le gustado: “Yo no te estoy enseñando”. “Se me da mejor presentar, pero no se me da mal de contertulia”, ha reivindicado Montero. “No te pongas así, si solo me he reído, nada más”, ha respondido su compañero.

Después, Gonzalo ha dado paso al 'palo' de Mariló a Pedro Sánchez, al que ha criticado por no seguir las enseñanzas del protagonista de El Padrino. “A Sánchez se le ha ido de las manos el control de Ábalos. Esto se aprende del maestro de todo esto, que era Vito Corleone, cuando le decía a su familia: 'Tienes que hacer crecer a los tuyos para que el día que tú te retires siga la empresa bien liderada'. Aquí Pedro Sánchez comete ese error, porque solo quiere preservarse él en el liderazgo”, ha comentado.