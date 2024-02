Joaquín Torres, contra el director de 'Espejo Público' Alberto Díaz: “Maneja mentiras para crear contenidos”

Joaquín Torres ha roto su silencio después del grave accidente de moto que sufrió a comienzos de diciembre, días después de abandonar muy enfadado Espejo Público después de que el programa de Antena 3 insinuase que compra seguidores en Instagram. El famoso arquitecto dejó de colaborar con Susanna Griso y cargó duramente contra Alberto Díaz, director de la sección del magacín dedicada al corazón y exdirector de Sálvame, en una dura crítica que ahora ha vuelto a realizar.

El tertuliano ha concedido una entrevista a Diez Minutos en la que ha hablado del bache personal y profesional que ha atravesado en los últimos meses: “Fue el momento más doloroso físicamente de mi vida, y además, de una manera brutalmente clara”, expresa en alusión al percance por el que tuvo que ser operado.

“Raúl también ha sido víctima colateral del accidente, no solo jamás se ha quejado, sino que no ha dejado de estar pendiente de mí”, añade, refiriéndose a su marido Raúl Prieto, otro de los emblemáticos exdirectores que tuvo Sálvame a lo largo de sus 14 años de vida en Telecinco.

Joaquín Torres carga contra el director de 'Espejo Público'

Joaquín Torres disipa en sus declaraciones otra de las dudas que han surgido sobre si se plantea regresar a su puesto de colaborador en Espejo Público: “Yo adoro a Susanna Griso como ser humano y profesional, pero...”, empieza diciendo. “La dirección del programa manejó noticias falsas sobre mí y mis redes sociales”, denuncia.

“Después de oír unas disculpas completamente ambiguas sobre lo que se había dicho, decidí que no volvería a participar en una televisión que maneja mentiras para crear contenidos”, se queja el arquitecto, que considera que “se me hizo daño como profesional”. Preguntado sobre si participaría en algún reality, Torres habla muy claro: “Pues con todos mis respetos a los participantes de ‘realities’, no aceptaría participar”, dice, asegurando que en el pasado recibió varias ofertas para ir a Supervivientes que siempre rechazó.