Mediaset mandó a la nevera la entrevista de Risto a Joaquín Torres en el 'Chester' por sus “alusiones a Ana Rosa”

Risto Mejide entrevistó al arquitecto Joaquín Torres para su Chester en Cuatro, pero Mediaset decidió no emitir ese programa y dejarlo en el cajón, según desvela El Confidencial mostrando incluso vídeos grabados en ese rodaje por “una persona que estuvo en la grabación”, que demuestran que la cita existió el pasado 5 de octubre.

¿Y cuál fue el motivo de no emitirla? Según el mismo medio, en Mediaset no gustaron las “alusiones de Torres a Ana Rosa Quintana”. Fuentes no identificadas explican a EC que el arquitecto habló sobre las relaciones entre Ana Rosa, su marido y el comisario Villarejo. Hay que recordar que Joaquín Torres prestó declaración en 2018 a petición de la Fiscalía Anticorrupción como perjudicado en un presunto caso de espionaje de Villarejo, y que en 2019 él mismo declaró a la revista Vanity Fair que Ana Rosa y Villarejo intentaban “destruirle mediáticamente”.

La misma noticia recoge distintas versiones sobre si fue Joaquín Torres el que sacó ese tema, o si fue Risto Mejide el que le preguntó por él. Lo que está claro es que el Chester acabó su temporada el pasado 6 de diciembre, con las entrevistas de Risto a Pedro Piqueras y a Malú, sin haber emitido esa charla grabada dos meses antes.

En ella, y siempre según asegura esa fuente directa al mismo medio, entrevistador y entrevistado llegaron a bromear sobre si Mediaset “se atrevería” a emitir la entrevista. Cuando La Fábrica de la Tele hizo un primer montaje y envió un corte a Mediaset para su revisión, incluyeron las declaraciones de Torres sobre Ana Rosa. La entrevista fue directamente a la nevera, sin siquiera recurrir a un nuevo montaje para eliminar esa parte.

Esta filtración del programa producido por La Fábrica de la Tele llega justo cuando la productora va a desvincularse, de manera ahora sí definitiva, de Mediaset dejando de producir muy pronto tanto Todo Es Mentira como Socialité, sus dos programas aún en emisión. Y se enmarca en el contexto de mayor poder que ha adquirido en el grupo la productora Unicorn Content, propiedad precisamente de Ana Rosa Quintana.