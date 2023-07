Héctor de Miguel debutó en 'El Intermedio' con una irónica respuesta a Juan García-Gallardo por el Orgullo LGTBI

El Intermedio estrenó este lunes su etapa veraniega, con Dani Mateo presentando en lugar de Wyoming, tal y como adelantó verTele, y con Héctor de Miguel (Quequé) como nuevo colaborador.

'El Intermedio' veraniego arrancó con Dani Mateo como presentador y el nuevo colaborador en la mesa

Más

El cómico debutó con 'Gente de bien', sección en la que 'alabó' irónicamente algunos comportamientos que la ultraderecha ha protagonizado durante el Orgullo LGTBI. Porque “por fin España va camino de convertirse en un país decente como Hungría, Siria o el Congo” debido a declaraciones como las del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que llamó “trapo arcoíris” a la bandera LGTBI. “Ya era hora de que las cosas se empezaran a llamar por su nombre”, comentó de Miguel, cuya irónica afirmación descolocó, también irónicamente, a Mateo.

“Entiendo que es tu primer día y aún no controlas la línea editorial de El Intermedio”, dijo el ahora presentador. “Es que no lo veo”, respondió su nuevo compañero antes de que Mateo retomara su explicación: “Este contenido no es el que suele aplaudir nuestra audiencia. Este no es el programa de Jiménez Losantos”. “Ni el de Dani Mateo tampoco”, contestó De Miguel.

El nuevo fichaje también dijo que “el de Gallardo no es un caso aislado y que en España la gente de bien ya no tiene que esconderse”. Como ejemplo puso a de Albaida (Valencia) que “ha arrancado la bandera LGTBI para colocar la preconstitucional en el Ayuntamiento”. “La única pluma que toleramos la gente de bien es la del águila franquista”, ironizó, de nuevo, Héctor de Miguel.