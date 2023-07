'El Intermedio' crea los 'Premios Torquemada' para homenajear a las obras censuradas por ayuntamientos de PP y Vox

El Intermedio ha reaccionado a los casos de censura contra obras de teatro desde ayuntamientos gobernados por PP y Vox. Siguiendo la protesta generalizada del mundo de la cultura, el formato satírico ha propuesto los “Premios Torquemada”, con Cristina Gallego y Héctor de Miguel como anfitriones.

“Nuestros premios censuran la osadía de los giliprogres de la paguita que solo suben a un escenario para decir guarradas”, comentaba el segundo. Tampoco faltaban alusiones al caso de Rocío Saiz, obligada a cubrirse los pechos durante un concierto, Gallego aseguraba que tras la gala querían “acabar en un after, no en el cuartelillo”.

Así, se ha “premiado”, en categoría de sexo, al montaje de La villana de Getafe de Lope de Vega, después de que en el municipio madrileño un concejal de Vox instara a retirar las “insinuaciones sexuales” de la obra. En salud mental, NUA (Radiografia d'un trastorn), obra sobre trastornos alimenticios que el PP ha censurado en Palma. En la categoría musical, conceden el premio a “todo aquel artista que ose cantar en asturiano”, tras las manifestaciones de la concejala de fiestas de Gijón, de Vox, en contra de la lengua.

Y en categoría de Memoria Democrática, se recordaba El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, obra de teatro sobre un maestro republicano fusilado. “Al PP y a Vox no les gusta y no lo entiendo, porque al final tienen final feliz, para ellos, muere el malo”, apunta De Miguel.