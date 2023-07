“No es inquisición, es imbecilidad”: un secretario de Estado de Cultura con Rajoy carga contra la censura de Vox a Woolf o Lope de Vega

José María Lasalle fue el responsable de la política cultural durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Se mantuvo en el partido hasta que éste comenzó a pactar con Vox y ahora carga contra la extrema derecha por su política cultural en los territorios donde gobierna tras el 28M. En concreto, ha tildado de “imbecilidad” que se hayan censurado obras de teatro o películas de cine.

“No es inquisición, es una imbecilidad”, ha señalado en la tertulia de Hoy por Hoy en la Cadena Ser, donde participa semanalmente. Lasalle considera que censurar obras de Viginia Woolf o de Lope de Vega solo se puede entender desde una “mentalidad reaccionaria”. El exmiembro del PP asegura que es incomprensible que vean estas obras “como un enemigo al que debo anular”.

“No tienen ningún tipo de respeto intelectual”, ha asegurado Lasalle sobre estas decisiones tomadas por Vox. “Que no permitas ver una obra de Woolf o Lope de Vega y lo enmarcas en un contexto reaccionario, conservador, es que no es así, es que eres imbécil”, ha defendido el ex secretario de Estado. “Si Lope no está junto a Calderón dentro del imaginario de la extrema derecha, que está elogiando las viejas glorias españolas, es que eres un imbécil”, ha insistido.

Lasalle se ha mostrado crítico con su antiguo partido por los pactos alcanzados con Vox. De hecho, asegura que esta fue la razón que le llevó a darse de baja de la formación. “Es una intoxicación que amenaza al conjunto de la democracia”, ha defendido. “Los populismos de extrema derecha perjudican al conjunto de la democracia”, ha enfatizado.

Si bien, Lasalle ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos. Ha señalado que la deriva actual “significa trasladarle al PP la responsabilidad en exclusiva de gestionar la extrema derecha”. “Se considera que ha de ser el PP quien gestiona los trapos sucios de la extrema derecha”, ha apuntado.

“Tenemos que mutualizarlo”, ha defendido Lasalle. “¿Vamos a aceptar en términos democráticos que si PSOE y Sumar tienen menos diputados que el PP, el PP tenga que aceptar una situación de bloqueo?”, se ha preguntado, apelando a que el PSOE facilite la investidura de Feijóo en este contexto para que no dependa de Vox. “¿Tenemos que aceptar que una parte de la moderación tenga que buscarse la vida con la extrema derecha?”, ha insistido.

Vox impone al PP su agenda cultural. La formación de ultraderecha continúa con su ofensiva contra el colectivo LGTBI y su visibilidad en producciones culturales. Coincidiendo con la celebración del Orgullo, el partido de Santiago Abascal ha vetado en un ayuntamiento madrileño una obra de Virginia Woolf sobre homosexualidad, ha censurado la última película de Buzz Lightyear en el municipio cántabro de Bezana por el beso de dos mujeres. Y además, en el municipio madrileño de Getafe, uno de los concejales de Vox, que está en la oposición, ha pedido al Ayuntamiento que retire “las insinuaciones sexuales” de 'La villana de Getafe', una obra de teatro de Lope de Vega que se representó en la ciudad.