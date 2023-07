El nuevo alcalde del PP de Briviesca cancela una obra de teatro sobre un maestro republicano fusilado

El Ayuntamiento de Briviesca (gobernado por el PP) ha cancelado una obra de teatro que homenajeaba a un maestro de la Bureba (Burgos) que prometió a sus alumnos que en verano les llevaría a Cataluña para conocer el mar, pero que no pudo cumplir su promesa porque fue fusilado en julio de 1936. Se trataba de Antoni Benaiges, profesor de la escuela rural de Bañuelos de Bureba, a cinco kilómetros de Briviesca.

El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca (dirigido por Xavier Bobés y Alberto Conejero, finalista en los premios MAX y en los Premis de la Crítica) iba a representarse el 15 de julio en el Patio del Hospitalillo de Briviesca según el acuerdo al que habían llegado los artistas con el anterior equipo de gobierno, del PSOE.

El alcalde del municipio (6.000 habitantes), José Solas, asegura a este diario que la cancelación está relacionada con la seguridad del espacio y el caché de la obra y no tiene relación con el asunto que abordaba la pieza. “No había salidas de emergencia y todo eran problemas y pegas con el alumbrado. Nadie se quería hacer cargo de la seguridad”, explica Solas, que asegura que El Hospitalillo se realizan eventos más pequeños.

Además, asegura que el importe económico era “muy alto”. Según ha explicado el alcalde, el caché de la obra rondaba los 7.700 euros y la infraestructura estaba calculada en 4.400 euros, aunque el regidor —que fue apoyado en la investidura por Ciudadanos y Vox— cree que el coste iba a ser superior.

Xavier Bobés descarta que se trate de una cuestión técnica o económica y habla de “censura”. “Habla del maestro desde un lugar precioso, de la importancia de la educación y la libertad. De la importancia de la educación libre, rememorando el legado pedagógico del maestro. Es un halago a la docencia”, explica a este diario el actor. Bobés asegura que sabe de otros compañeros que están denunciando situaciones “similares”, cada uno desde un lugar diferente.

El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca se presentó en el Teatro Principal de Burgos en marzo de este año. “Lo vieron en el Ayuntamiento de Briviesca y nos dijeron que querían que lo presentáramos allí para principios de julio. En abril hablamos y estaba todo tramitado”, asegura.

El exalcalde briviescano, Álvaro Morales, considera que los argumentos de su sucesor son “excusas” y reprocha que este sea “la primera medida que toma el ayuntamiento”. “Las arcas están saneadas y el remanente es potente. Es lamentable que se anule por motivos ideológicos”, afirma a este diario Morales, número 2 en la candidatura del Congreso por el PSOE.

Morales asegura que el consistorio y los promotores realizaban un “esfuerzo” económico —se rebajó el caché de la obra de teatro y se redujo la escenografía— para poder representarlo en Briviesca y que personas que conocieron a Antoni Benaiges o que habían oído hablar de él pudieran recordarle a través de esta obra. “Muchos le conocían o son hijos de sus alumnos”, explica el exalcalde, que asegura que los ingresos de la taquilla iban a destinarse a un centro ocupacional para contratar a una monitora que les enseñara a restaurar unos muebles modernistas y coloniales que pretenden instalar en el teatro municipal, todavía en obras. “Había mucha expectativa con el espectáculo. Era una ocasión muy especial para celebrar el aniversario de su muerte”, secunda Bobés.

Bobés asegura que recibió una llamada del nuevo equipo de gobierno para cancelar el evento, pero que hasta este lunes no han recibido una comunicación por escrito. “He esperado una semana diciéndoles que quería por escrito un comunicado. Pedimos explicaciones. Lo mandaron ayer. Fue la primera vez que me hablaron sobre la indemnización, hemos dicho que no”, explica. Según los cálculos del regidor de Briviesca, la indemnización rondaría el 10 o 15%.

“Lo primero que les dije es que me sorprendía que avisaran cuando no hacía ni diez días que habíamos contactado para comprobar que todo estaba listo. Me dijeron que sí. El presupuesto estaba aprobado. No había ningún problema. Pero el lunes pasado recibí llamada telefónica diciendo que el nuevo alcalde ha dicho que no se puede hacer la obra por razones económicas”, relata Bobés.