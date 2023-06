La Policía obliga a la cantante Rocío Sáiz a cubrirse los pechos durante un concierto en el Orgullo de Murcia

El sábado pasado por la noche en plena celebración del Orgullo en la plaza del Cardenal Belluga de la capital murciana a la intérprete Rocío Sáiz los organizadores le cubrieron los pechos con una bandera arcoíris ya que la Policía Local había exigido que o bien se “ponía la camiseta” o se iba “esposada”, según denunció la cantante en su cuenta de Twitter. “Por favor, por favor te pido que te cubras”, le dijeron miembros de la organización del concierto mientras “les atosigaban los policías”. “Este es tu show y políticamente te apoyamos”, le dijeron integrantes del colectivo LGTBI murciano No Te Prives, -según el relato de Sáiz a este periódico-, de forma que decidió continuar el espectáculo con dos canciones más y al acabar con el último tema, -'Sobreviviré' de Mónica Naranjo, volvió a quitarse la prenda.

Tras vestirse y bajar las escaleras la Policía le pidió inmediatamente la documentación, mientras que los organizadores y el público se situaban en medio. “No había un policía, sino cinco”, ha especificado. Cuando la cantante junto con dos compañeras se dirigió a la entrada de su camerino para recoger sus cosas, otros efectivos policiales se lo impidieron “si no hablaba con el inspector. Coacción de libro. Me he negado, obviamente”, ha escrito en Twitter.

“Como no quería entrar dentro con el policía me esperé sentada en la calle y vino el inspector enajenado y me dijo que como yo nunca había trabajado ni sabía lo que era trabajar él sí que estaba trabajando. Añadió que había alterado el orden público porque me había quitado la camiseta dos veces en el espectáculo delante de niños”, acogiéndose al artículo 108, ha explicado Sáiz por teléfono. “Pídeme perdón o te vas esposada”, añadió el policía. “Fue un abuso de poder y le dije que no le iba a dar la razón por más que me amenazara”, ha zanjado la vocalista.

“No puedo más”, ha escrito la cantante en la red social. “Ha venido 'el inspector' a buscarme a la calle para esposarme diciéndome que había incumplido no sé cuántas leyes y que me abría un atestado policial. (Gritándome, claro) [...] Y le he preguntado, ¿si fuese un hombre me estarías denunciando? Y me ha contestado rotundamente: no. Porque si lo hace un hombre no es ilegal”, continuó.

NO PUEDO MÁS

NO QUIERO MÁS

Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras.

A ver cuantas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos. Cuantas. pic.twitter.com/G86cgQb5Sj — Rocio Saiz (@rocio__saiz) 24 de junio de 2023

“Ha cogido todos mis datos y me llevaré la denuncia. Y me ha dicho, esto es lo que habéis votado. [...] No os preocupéis, cada vez más cerca de dejar la música. De dejar de exponer el cuerpo y de dejarlo todo. Porque no me lo merezco”. En la ciudad de Murcia el 28M arrasó el PP tras dos años de gobierno socialista a raíz de la celebración de una moción de censura.

Sáiz también le preguntó al policía que la detuvo si no “tenía hijas” y este le respondió que sí y que no las dejaría “hacer algo que vaya en contra de la ley”.

Tras cubrirse la cantante con la insignia, algunas mujeres entre el público decidieron quitarse la camiseta en protesta por lo ocurrido. La vocalista lleva quitándose la camiseta desde hace diez años cada vez que interpreta el tema 'Como yo te amo', el antepenúltimo que ofreció en el concierto. “Queremos que se visibilice el cuerpo femenino, ya sea en escenario o en redes sociales”, ha subrayado la cantante por teléfono.

La plaza de la catedral de Murcia estaba TOTALMENTE dentro del concierto de @rocio__saiz.

Fueron muchas las que siguieron toda la noche disfrutando del concierto sin camiseta tras lo sucedido.

Rocío acabó el show con esta canción. Sin camiseta, y con la policía esperándola. pic.twitter.com/YTPXF5a6DL — Juanfitipaldiᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@JuanFitipaldi) June 25, 2023

Segunda vez con problemas “de censura” en la Región de Murcia

Es la segunda ocasión en la que Sáiz se enfrenta a problemas “de censura” por quitarse la camiseta en un concierto en la Región de Murcia. En 2018 la entonces cantante de Las Chillers recibió las críticas del PP de Molina de Segura - “irrespetuoso”, “carente de valores” y “erótico”- por enseñar los pechos durante un concierto que ofrecieron en el festival de música B-Side. El Ayuntamiento molinense, en aquel momento gobernado por el PSOE, defendió “la libertad de las artistas” y aseguró que no hubo “faltas de respeto”.

“Venía de tocar de un pueblo de 4.000 personas en Navarra y todo había ido genial. Avisé de que me iba a quitar la camiseta durante la actuación y también advertí de que habíamos tenido problemas aquí [en referencia a la Región de Murcia]”, ha explicado a este periódico la cantante. “Además, había un tipo muy pesado que no paró de merodearme durante toda la noche”, ha señalado Sáiz. “No creo que se vuelva a celebrar un Orgullo en la plaza de la catedral de Murcia y veremos si no dejan de contratarme en determinados sitios. La peor violencia es la que no se ve”, ha añadido la vocalista.

“Hoy estoy fatal, lo siento. Estoy muy triste y tengo muchísima ansiedad. [...] No puedo evitar llorar”, ha explicado también Sáiz en la red social. Enaltecimiento del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad son las leyes “por las que me llegará el atestado policial y que se supone que he incumplido”, y “supongo que la de la homosexualidad y vagos y maleantes que vuelve a estar en activo”, se puede leer en su cuenta de Twitter.

Preguntado por el incidente, desde el Ayuntamiento de Murcia han señalado que “fuentes de la Policía Local han informado de que no hubo ninguna instrucción política. El policía actuó por su cuenta. La Policía Local ha abierto una investigación interna de lo sucedido”.