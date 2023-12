Jesús Vázquez se rompió al recordar a su madre en 'Desnudas por la vida': “No puedo hablar de esto”

Desnudas por la vida se despidió este miércoles 13 de diciembre de Telecinco con máximo de espectadores y con un momento de lo más emotivo protagonizado por Jesús Vázquez. El presentador no pudo evitar las lágrimas al mostrar una fotografía de su infancia y recordar a su madre, fallecida hace años.

Como parte de la preparación del grupo de chicas, la coreógrafa Sonia Dorado pidió a las participantes que llevasen una foto de pequeñas para hablar de sus recuerdos. A ello se apuntó también el presentador, que acabó mostrándose como pocas veces antes en televisión al echar la vista atrás.

“Es una foto con mi madre, en Galicia”, comenzó contando Jesús Vázquez, al que pronto se le puso un nudo en la garganta. “Es que no puedo hablar de esto”, dijo cubriéndose el rostro con la mano mientras cogía aire y se serenaba.

Ya más tranquilo, pero todavía emocionado, comentó: “Sí quiero hablarlo, porque cuando pierdes a alguien querido es muy difícil superarlo. Mi madre murió hace muchísimos años. Siempre creo que lo he superado y cuando veo una foto de ella es que... cada día la echo más de menos. Es una cosa que no se va nunca. Lo que más rabia me da es que no haya conocido a Roberto, que no haya visto lo feliz que soy”.