Juan del Val critica desde 'La Roca' a la prensa por proteger a la Casa Real: “No se les trata igual”

Acostumbrado ya a su papel de ser “el polémico Juan del Val”, tanto en El Hormiguero como en La Roca, este domingo en laSexta el colaborador y escritor (que también es periodista), ha vuelto a cargar contra la prensa, en esta ocasión al opinar sobre otro asunto recurrente como es la Casa Real, y en concreto el tratamiento que recibe por parte de los medios.

Pilar Vidal confesó en el programa conducido por Nuria Roca que en el año 2014, en un reportaje que se publicó del rey Juan Carlos I, podía verse un frutero que era un regalo de Corinna Larsen. Así se lo contó un aristócrata cuando ella trabajaba en El Mundo. El tema derivó en los asuntos de la Casa Real que se sabían y saben pero no se pueden “publicar ni decir”.

A ese respecto, Juan del Val fue crítico y claro: “Durante mucho tiempo el rey Juan Carlos hacía lo que quería y no se publicaba. Del rey Juan Carlos ya se puede hablar lo que se quiera, pero de los reyes no. La prensa protege a la monarquía, y no solo lo digo en tercera persona, también en primera”.

El colaborador del programa de laSexta lamentó que los monarcas recibiendo un trato diferente, pese a lo que perpetró el emérito: “Si tienes una información, no se les trata igual que a cualquier otro personaje. No digo que se deba hacer o no, digo que se hace”.