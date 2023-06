La familia de Adara se ausentó de 'Supervivientes: Conexión Honduras': “No han podido venir”

Supervivientes: Conexión Honduras reunió este domingo a representantes de todos los concursantes que quedan en liza. De todos salvo de Adara, que esta vez no tuvo representación en plató, tal y como comunicó Ion Aramendi.

“Hemos invitado tanto a la madre de Adara como a su hermano, pero por motivos personales no han podido venir. Aquí me gustaría que estuvieran representados todos, y sobre todo la familia o los amigos de Adara porque está nominada. Pero no han podido venir, sin más. Aclarado está”, dijo el presentador. “No pasa nada, tenemos aquí gente en representación de ella”, añadió Alma Bollo, dispuesta a representar por una noche a su amiga en la isla.

Aun así, la familia de Adara estuvo presente durante la gala. Porque la concursante, como sus compañeros, recibió varios obsequios de sus familiares. En su caso, una mochila con objetos y fotos de su hijo y dos cartas: una de su madre, Elena Rodríguez, y otra de su hermano, Aitor Molinero.

“Esta experiencia tan dura te servirá de mucho de ahora en adelante. Qué momentazos nos has dado y qué gran actriz cómica se está perdiendo el mundo. Te espero con las galletas de chocolate blanco y negro que me pediste”, decía la misiva de su madre. “Aunque nos hayamos peleado y gritado, eres mi hermana y siempre te voy a querer. Te prometo que desde ahora voy a ser más hermano que nunca”, decía la de Aitor. Ambas emocionaron a Adara, que lloró de alegría al leerlas.