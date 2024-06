Marta Sánchez defendió en 'El Hormiguero' su letra del himno de España: “Tendríamos que estar muy orgullosos”

Pablo Motos aprovechó este jueves 20 de junio la visita de Marta Sánchez a El Hormiguero para preguntarle por su versión del himno de España que tanto dio que hablar hace unos años. Y lo hizo a cuenta de una anécdota de Trancas y Barrancas con la cantante, en un encuentro en la embajada americana.

Pablo Ibáñez y Damián Mollá explicaron que en dicho evento, presentado por ellos, propusieron que la artista interpretase en directo el himno con su letra propia sin hablarlo antes con ella. Y fue esta anécdota la que dio pie a Motos a preguntar a Marta Sánchez por qué su letra “se convirtió de repente en algo controvertido”.

“Llevaba viviendo tres años en EE.UU. y me parecía ejemplar ese arraigo que sienten por su bandera. Lo que allí no se rebate es que la bandera es de los americanos, no de los partidos políticos, y cuando veo a todos cantar su himno me da una envidia tremenda”, comenzó explicando la cantante.

La invitada lamentó que “nosotros no podemos [cantarlo] porque nuestro himno no tiene letra, y quise hacer mi letra. No significa que sea el himno, es mi himno”. “Lo que opino es que nuestra bandera no nos puede separar. Siento que estamos más divididos que nunca y es penoso porque tenemos un país maravilloso y tendríamos que estar muy orgullosos de ser españoles”, zanjó.

Por último, Marta Sánchez cerró su visita versionando, con Motos a la guitarra, el Highway to Hell de AC/DC.