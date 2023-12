Paz Padilla desvela uno de los momentos que ha marcado su carrera a nivel personal: “Es el día en que más me arrepentí”

Paz Padilla lanzó una reflexión sobre su vida en la segunda entrega de Te falta un viaje (Cuatro). Durante su viaje por Marruecos con su hija, Anna Ferrer, la presentadora aseguró que le da “mucha pena que pase el tiempo y que no esté yo con la gente con la que quiero estar”.

Es algo que siente desde los inicios de su carrera, cuando dejaba constantemente su Cádiz natal para viajar a Madrid: “Siempre iba llorando en el tren. Siempre pensando en la abuela. Ni una vez me fui de Cádiz sin llorar”. “Al final son decisiones que tomamos en la vida y el camino que elegimos. Irte a Madrid a trabajar”, respondió su hija.

“¿Sabes cuál es el día en que yo más me arrepentí? De decir: '¿Por qué trabajo tanto?' Cuando cumpliste 18 años. Pensé: 'Cuánto me he perdido de mi hija'. Por eso me encanta estar contigo, porque a veces puedo recuperar lo que he perdido. Un bolo y otro bolo. Y mi niña: 'Mamá, no te vayas'”, se sinceró Padilla.

Anna ahora tiene 26 años, así que aquel momento de arrepentimiento pilló a su madre en plena época de Sálvame, entre otros proyectos. “No tengo mala sensación, pero sí recuerdo estar mucho tiempo sola. Y verte en la tele y querer que vinieras”, añadió la joven antes de escuchar una confesión más de su madre: “Yo me llevaba ropita tuya y me la ponía debajo de la almohada. Antes de dormir tenía que olerla. Qué tonta”.