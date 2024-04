Pedro G. Aguado se rompió en 'Supervivientes' al preocuparse por su padre: “Que me perdone cuando no he estado acertado”

El Supervivientes: Conexión Honduras de este domingo fue una gala señalada para Carmen Borrego y en consecuencia para su posible sustituta Nagore, y también para un Pedro García Aguado que se convirtió en protagonista por su bajón mental y su emoción al acordarse de su familia.

En una de las conexiones de Sandra Barneda, el 'Hermano mayor' se rompió al pensar que podía pasarle algo a su padre. Y es que el tiempo y las condiciones en Honduras pesan: “Lamento que a veces las fuerzas me fallen y me traigan esos pensamientos”, comentó el deportista.

“Soy muy desapegado porque me fui muy joven de casa, y aquí me he dado cuenta de lo que vale la pena vivir, y la familia es lo primero. Mi padre es un ser especial. Él y su mujer Teresa me han aguantado todo. Siempre he tenido con ellos una relación de 'ahora os veo, ahora no'. No estoy todo lo pendiente que debería estar. Y las horas que pasas aquí reflexionando me están ayudando mucho”, añadió emocionado.

El concursante aprovechó para mandarle un mensaje a su padre, al borde del llanto: “Que le quiero con locura y que me perdone cuando no he estado acertado. Le agradezco todo lo que ha hecho por mí, a él y a Teresa”. Unas palabras que le devolvió desde plató su hermana Marian, animándole y tranquilizándole: “Quiero que sepas que está estupendo, y está en la playa. Lucha”. “No news, good news”, le dijo por su parte Barneda.