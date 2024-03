'Supervivientes' tiene nueva expulsada, tras “devastar” a Carmen Borrego y proponer a Nagore ser su sustituta

“Hoy tenemos un programón, una noche frenética” advirtió Laura Madrueño al arranque de la cuarta entrega de Supervivientes 2024: Conexión Honduras y no estuvo desencaminada.

El programa hizo sus habituales juegos de inmunidad y recompensa, que llevaron a que algunos comieran, otros se quedaran con las ganas e incluso que otro se convirtiera en el expulsado de la noche: Lorena Morlote.

Pero la protagonista absoluta de la noche fue Carmen Borrego que se despidió de todos sus compañeros y cruzó el puente de las emociones, donde habló de su padre, del fallecimiento de su madre y reaccionó a la noticia de la separación de su hijo, que había sido comentada en los programas del corazón de la semana pero de la que ella no tenía ni idea.

Todo ello, mientras en plató Sandra Barneda ofrecía a Nagore Robles ser la sustituta de Borrego por el mismo caché y mismas condiciones. Algo que pidió la colaboradora, sin creer que se lo iban a conceder. Por lo que estuvo pensándoselo varias horas y, aunque aseguraron que iba a responder al final de la noche, acabaron acordando que lo decidiría el martes: “Esto hay que pensárselo porque yo si voy no abandono”, aseguró la vasca.

Lorena Morlote, segunda expulsada definitiva

Antes de abrir las votaciones del domingo, Kiko, Kike, Laura y Lorena se jugaron la inmunidad en un juego en el que debían aguantar en una plataforma. La primera que cayó fue la influencer, le siguió la peluquera y seguidamente el periodista. Así, fue el novio de Sofía Suescun quien se convirtió en inmune.

Momento en el que se abrieron las votaciones para expulsar a uno de los otros tres. La primera salvada fue Laura, por lo que los únicos que quedaron en la cuerda floja fueron Kike y Lorena.

Casi a las 2 de la madrugada, Sandra Barneda sentenció: “El público ha decidido que el expulsado definitivo sea Lorena Morlote”. Ella lo celebró por todo lo alto. “¡Gracias, gracias, hijos os veo el jueves! Ya no podía más, no me podía ni levantar. Este reality es durísimo sin comida”, aseguró la ya segunda expulsada de la edición.

Carmen Borrego se negó a bajarse de la barca: “Me quiero ir de aquí”

Tras la decisión de los médicos de que Carmen Borrego abandonara el programa, esta se reencontró con sus compañeros para darles la noticia, coger sus cosas y despedirse de ellos.

Lo hizo en las dos playas, pero al llegar a la tercera (de la que no tenía ni idea de su existencia) se negó a bajar de la barca por si le hacían quedarse allí: “Me vais a dejar aquí. Ni muerta me bajo. Por favor sacadme de aquí, me estoy poniendo enferma, no voy a escuchar a nadie más. Me quiero ir de aquí, se ha dicho ya que no estoy bien. No me voy a bajar en otra playa, me da igual. Lo lleváis claro porque no me voy a bajar. Creo que lo he dado todo pero llegados a este punto no puedo dar más”, repitió sin cesar.

Ante tal negación, fueron Laura, Lorena, Kike y Kiko los que la sorprendieron para explicarle la existencia de esa otra playa y tranquilizarla con que no se quedaba allí. “Me parece surrealista, estoy encantada de estar con ellos dentro de la barca. Fuera no pongo ni un pie”, aseguró.

Carmen, en el puente de las emociones: “He tenido una grandísima madre”

Antes de abandonar la aventura, el programa pidió a Carmen que cruzara el puente de las emociones y así lo hizo. Primero habló de su padre: “En la adolescencia me llevé el mayor palo de mi vida. La vida me hizo madurar a base de dolor, luego te recuperas pero siempre me quedará esa herida abierta de un padre al que amaba profundamente y que se fue de una manera violenta y muy dura para mí. Con los años he conseguido reconciliarme con él. Puedo decir que le perdono, que le quiero y que me perdone si no entendí lo que hizo”.

Sobre el amor: “Aunque no he tenido mucha suerte en el amor, la vida me ha recompensado con ese amor sin ansiedad, ese querer sin pedirlo. He dado mucho y he recibido poco. Hasta que ha llegado una persona a mi vida que todo lo que he dado me lo ha devuelto. Me quiere a mí y a mi familia. Mi marido, Jose Carlos. Le amo profundamente, sin él no sería capaz de vivir”, aseguró.

Para acabar hablando de su madre, María Teresa Campos: “Ha sido una madre maravillosa, ha sido el paracaídas de mi vida, siempre ha estado. Como profesional ha sido muy grande pero como persona aún lo ha sido más. Cuando enfermó sentí por primera vez que no tenía dónde apoyarme, sentí que caía al vacío. El día que se fue cambió mi vida para siempre. Me causa muchísimo dolor saber que voy a volver a España y que no esté nunca más. He tenido una grandísima madre”, subrayó.

Barneda, a Carmen Borrego: “Tengo que darte una noticia y que te afecta”

Tras la montaña rusa de emociones, Sandra Barneda le dio la noticia de la separación de su hijo con su nuera. Algo que apareció en las portadas de las revistas esta semana y de lo que Borrego no tenía conocimiento: “Tengo que darte una noticia, sobre algo que ha pasado en España y que te afecta”.

La exconcursante le pedía que lo dijera porque le estaba “asustando” y la presentadora le dejó ver la portada a ella misma. Tras leerla: “¿Perdona? No me lo puedo creer, ¿qué ha pasado? Cuando me vine estaban muy bien. Pensé que José María era muy feliz, siempre pensé que lo era junto a Paola. Para mí es una noticia devastadora. Muy mala. No me lo puedo creer. Sé que está sufriendo y yo no estoy con él. Si es así, Paola puede contar conmigo siempre, nada quitara que es la madre de mi nieto. No me lo imaginaba y todavía no me lo creo hasta que hable con él”, lamentó deseando volver pronto a España.