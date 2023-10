Pilar Vidal desvela la llamada de una miembro del Gobierno tras su conflicto con Carmen Lomana en 'Espejo Público'

Pilar Vidal ha reaparecido en Espejo Público, un día después de un choque con Carmen Lomana, la cual había lanzado varios comentarios gordófobos antes de la sección de corazón en las que ambas colaboran. La periodista ha hablado con Susanna Griso a través de una videollamada en la que se ha mostrado abrumada por la repercusión.

Pilar Vidal ha desvelado el aluvión de llamadas de apoyo que ha recibido: “Me han llamado muchísimos políticos, no os lo podéis imaginar”, arrancaba diciendo antes de ser un poco más precisa. “He recibido llamadas de todo el mundo excepto de Pedro Sánchez. La llamada que más me ha sorprendido ha sido de un miembro del Gobierno, una mujer, que me ha confesado que le pasó algo muy parecido a mí y por eso se siente muy identificada. En su caso, su entorno tampoco lo aceptaba”, explicó.

Vidal, molesta con Lomana

La tertuliana se reafirmó en que “nadie quiere tener kilos de más, no es saludable, y quien diga que es feliz me cuesta creerlo”. “Pero hay que ir con mucho cuidado cuando hablamos de bullying, de adiciones, de temas de enfermedades, de salud mental... porque detrás de cada caso hay un problema, un desarreglo, un desamor,... algo”, expresó.

Finalmente, dejó claro que no quería saber nada de Lomana: “No me llamó ayer, pero bueno, es inútil, no quiero tener más relación con ella. No me cae bien y es algo mutuo y no tenemos por qué acercar posturas”.