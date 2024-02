Plantón inédito en 'First Dates', con la huida de un soltero mientras su cita está en el baño: “Es una cerdada”

Los espectadores de First Dates fueron testigos este miércoles de un plantón hasta ahora inédito en el programa, con el abandono de un soltero que aprovechó que su acompañante se había ido al baño para irse del restaurante sin despedirse.

Ocurrió en la entrega de este 7 de febrero en Cuatro, cuando Álex, un joven de Bilbao, y Sandra, la soltera elegida por el el dating show para cenar con él, protagonizaron una de las citas más breves e incómodas de la historia del formato.

La cosa no arrancó bien, ya que ninguno de los dos sintió atracción por el otro cuando se conocieron. Ella optó por intentar conocerle mientras que él se limitó a pasar el trámite de la cena con aparente desgana y sin articular palabra. La 'puntilla' llegó cuando Sandra fue al baño a llamar por teléfono y él aprovechó su ausencia para marcharse del programa.

“No hay atracción física. Yo prefiero irme”, dijo el soltero a la camarera Cristina, que le dijo que nadie le obligaba a quedarse y le planteó si quería despedirse de su cita antes de irse: “A ella no le va a sentar mal, nos acabamos de conocer”, zanjó el participante, negándose a decirle adiós.

Al volver a la mesa, Sandra se sorprendió al no ver a nadie y, con los ojos vidriosos, lamentó el plantón: “Nunca me han dejado tirada en una cita. Me he sentido bastante humillada, no esperaba que me abandonara así. Es una cerdada y una putada”.