Tensión en 'Así es la vida' por la opinión de Antonio Montero sobre el caso Alves: “Hay que entender cómo es un hombre”

El juicio a Dani Alves, acusado de agresión sexual, ha sido el foco de atención de los magacines durante este miércoles 7 por la comparecencia en la Audiencia de Barcelona del futbolista. Así es la vida, de hecho, dedicaba buena parte de su emisión a recoger la previa de la declaración del deportista ante el juez, que se conocía a primera hora de la tarde.

Ahora bien, el relato de Alves no solo ha generado minutos de cobertura televisiva, sino también un encendido debate en el plató a cuenta de los comentarios que uno de los colaboradores del espacio, Antonio Montero, ha realizado al respecto.

Era justo al final de la emisión, después de una segunda conexión con la reportera Andrea Suñe desde Barcelona, cuando el periodista especializado en corazón afirmó: “A mí no me gustaría ser el juez que tenga que decidir sobre este hecho, porque el problema del delito al final es que ocurre en un lugar donde solo hay dos personas”.

“Sé lo que vais a decir”, se adelantaba a las reacciones de sus compañeras sobre su discurso: “Tenemos que entender que las relaciones entre dos personas, un hombre y una mujer, en cualquier momento de esa relación la mujer tiene derecho a parar. En cualquier momento. Eso tiene que prevalecer sobre todo. Pero también hay que entender cómo es un hombre. Un hombre cuando está lanzado...”.

“A lo mejor muchos hombres no piensan cómo tú”

Las voces en protesta no tardaron en escucharse, con Sandra Barneda mostrándose especialmente crítica: “¿Cómo es un hombre?”. “A mí me gustaría que me explicaras cómo es un hombre. Porque a lo mejor muchos hombres no piensan cómo tú”, reiteró la presentadora cuando Montero trató de justificar sus palabras. “Yo explico cómo es un hombre”, proseguía él, en pleno barullo.

“Explícate, Antonio”, insistían sus compañeras, entre la curiosidad y la indignación. “Acláralo, aunque nos quedemos sin tiempo”, insistía Barneda, antes de que Montero procurara encauzar sus palabras: “La naturaleza humana y del planeta Tierra funciona de una manera. Y hay que educar al máximo a la sociedad para dejarle claro a todo el mundo con su naturaleza que cuando una mujer dice no es no. Que no haya ninguna duda de eso”.

“Uf... Cómo íbamos a acabar el programa. Me he pegado un susto”, dijo Barneda para zanjar el debate, después de que colaboradoras como Carmen Borrego reconocieran que Montero finalmente había logrado explicarse “perfectamente”.

En lo que respecta a Alves, en su declaración ha insistido en que mantuvo sexo consentido en la noche del 30 de diciembre de 2022 con la joven denunciante, a la par que ha asegurado que “iba bastante bebido”. Ese argumento, base de la defensa para conseguir un atenuante en caso de condena, ha sido desmentido minutos antes de su declaración por dos psicólogas propuestas por su defensa.