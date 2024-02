Eva Soriano da la sorpresa en 'La Resistencia' al desvelar cuánto dinero tiene en el banco: “Está forrada”

Eva Soriano acudió el martes a La Resistencia coincidiendo con el regreso de Showriano, el programa que la humorista presenta en Movistar Plus+, que el día anterior estrenó su segunda temporada con Belén Esteban como madrina.

Showriano es uno de los muchos proyectos profesionales de Eva, que también copresenta Cuerpos especiales (Europa FM), participa a varias campañas publicitarias y fue concursante de la última edición de Tu cara me suena. En resumen, muchos proyectos que, por volumen, también reportan mucho dinero a la cómica. De ahí que hubiera un especial interés por conocer su respuesta a la clásica pregunta de David Broncano: “¿Dinero en el banco?”

Soriano amagó con dar un dato indeterminado, “entre un euro” y otra cifra más alta, pero el presentador le pidió rápidamente que no fuera “por ahí”. “No vale eso”, añadió antes de que su invitada se lanzara a dar el dato aproximado: “Un millón cien”. Es decir, que tiene en el banco 1.1 millones, cifra por la que se ganó los aplausos y los vítores del público. Ese es su patrimonio total, pues ella misma aclaró que no tiene otras propiedades que eleven la cifra total: “Solo tengo eso. No tengo nada porque me da miedo tener cosas”. Por tanto, ese es el dinero que dice tener en su cuenta bancaria, “sin rentabilidad ni nada”. “O sea, pierdo muchísimo dinero”, aseguró sobre esto último.

“Fíjate, ibas a decir un dato muy inconcreto, he presionado un poco y cifra exacta”, se congratuló Broncano. “He pensado: 'Pues dila'. Si tampoco pasa nada, la gente viene aquí y la cuenta”, respondió Soriano, que como era de esperar, también se enfrentó a la pregunta de las relaciones sexuales que ha tenido en el último mes. “Cuatro”, respondió de primeras la presentadora, que acabó cambiando su cifra una vez que Broncano le recordó que en la respuesta entran más categorías que el coito puro y duro. “Llevaré como siete. Son como cuatro coitos, y luego el resto a pajas. Está muy bien”, afirmó Eva.

“Si haces tanto programa, anuncio, evento, campaña...al final sale a cuenta, claro. Eva Soriano está forrada. Cómo no va a estarlo, si no hace más que currar la tía. Las pajas es lo que nos iguala a todos como ser humano. El dinero igual no, pero las pajas sí”, bromearon desde La Resistencia en su cuenta de X (antiguo Twitter).