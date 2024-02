'¡Allá tú!' sufre en el access de Telecinco como lo hizo 'Cuentos chinos': última opción sin abrir la caja del millón

Aunque la temporada televisiva comienza en septiembre, el inicio del nuevo año siempre marca una “nueva etapa” dentro de esa temporada. Tras las vacaciones por Navidad, y después de haber puesto fin a los primeros cuatro meses con algunas de sus bazas de programación más importantes, las cadenas suelen “renovar” sobre todo sus apuestas para prime time, pero también hacen retoques en su parrilla diaria si lo necesitan.

En el caso de Telecinco, que sigue sumida en su mayor crisis histórica de audiencias, lo necesitaba. Así que propuso un cambio importante: empezar a emitir ¡Allá tú! en el access. Una franja casi imposible por el dominio de El Hormiguero en Antena 3, y que además cuenta con formatos muy asentados como First Dates en Cuatro y El Intermedio en laSexta.

De hecho, la cadena de Mediaset intentó aprovechar ese descanso navideño para intentar reunir algo más de público. La llegada de ¡Allá tú! a la franja se produjo el pasado lunes 25 de diciembre, mientras sus rivales descansaban. La intención era aprovecharse para tener un “efecto llamada” con los espectadores que no podían ver su oferta habitual, pese a la época de menor consumo. Pero no funcionó.

Este es el promedio de audiencias de los programas de access prime time de lunes a jueves, desde el lunes 25 de enero hasta este mismo lunes 5 de febrero, ahora que las cinco grandes cadenas generalistas tienen un formato propio pensado para ese horario:

El Hormiguero (17 emisiones): 15.5% y 2.163.000 First Dates (25 emisiones): 8.8% y 1.196.000 4 Estrellas (16 emisiones): 7.7% y 1.057.000 El Intermedio (17 emisiones): 7.5% y 1.046.000 ¡Allá tú! (21 emisiones): 6.7% y 917.000

Gracias a los datos cedidos por la consultora Barlovento Comunicación, en verTele hemos elaborado estas dos tablas recogiendo todas las audiencias de los programas de access de lunes a jueves, tanto por cuota como por espectadores:

Los datos y las gráficas evidencian que El Hormiguero juega en su propia liga, prácticamente duplicando a la segunda opción y al resto de ofertas. El programa de Antena 3 es el que menos depende de la competencia, se ha emitido sin excepción todos los días desde su regreso tras las Navidades, y suele estar por encima de los 2 millones de espectadores. Se trata de un listón imposible para el resto que en su caso es excepción si no lo alcanza.

La gráfica también demuestra cómo se premia la estabilidad. En segundo lugar aparece First Dates en Cuatro, que es el único formato que se ha emitido en absolutamente todos los días de lunes a jueves, 25 en total (habiendo eliminado para este artículo sus emisiones en viernes, jornada en que descansan el resto de formatos).

De esa misma estabilidad goza El Intermedio en laSexta, que al igual que su “hermano mayor” El Hormiguero también se ha emitido todos los días desde que volvió tras las Navidades. Aunque atendiendo a los datos absolutos está en cuarto lugar, la gráfica demuestra que ya tiene una tendencia por encima de su ahora gran rival, un producto de ficción.

Hablamos de 4 Estrellas, la serie de La 1 de TVE que se está viendo perjudicada por la inestabilidad de su emisión. La semana del 25 al 28 de diciembre sólo se emitió un día, después enlazó consecutivos seis días, pero luego su emisión ha dependido del fútbol y los cambios de parrilla de La 1: dos días no, dos sí, uno no, uno sí, dos no. Una 'locura' que se ha estabilizado desde el pasado jueves 25 de enero, con seis emisiones consecutivas... que se ven cortadas este martes y miércoles por la Copa del Rey.

'¡Allá tú!' no se hace hueco y pierde presencia en Telecinco

Como decíamos al inicio de este análisis, Telecinco lanzó ¡Allá tú! en access “antes de tiempo” para aprovechar la ausencia de sus rivales. Pero desde el primer momento se situó en datos insuficientes, en torno al 6-7% y por debajo del millón de espectadores (en una época de menor consumo) que le hicieron desperdiciar esa oportunidad.

Ya con la normalización de la parrilla, tras las Navidades y con los regresos desde el 8 de enero, ¡Allá tú! se ha mostrado mucho más irregular oscilando en cuota desde el 5.9% hasta el 7.9% (que son su mínimo y máximo), y en espectadores entre los 818.000 y los 1.090.000 de su récord el pasado martes 30 de enero. De hecho, es la única oferta cuyo promedio no alcanza el millón de espectadores.

Puede que tampoco haya ayudado que Telecinco dejara de emitirlo los jueves para así dar cabida a la gala de GH Dúo, provocando la pérdida de estabilidad de la que hasta entonces gozaba, aunque sí que sigue confiando en el concurso lunes, martes y miércoles.

Por unos motivos u otros, lo cierto es que ¡Allá tú! es prácticamente todos los días última opción del access. Sólo en dos ocasiones -el miércoles 27 de diciembre por encima de 4 Estrellas, y el miércoles 31 de enero superando a 4 Estrellas y a El Intermedio- ha conseguido no ser el “farolillo rojo” de su franja.

De momento, y pese a todo, Telecinco mantiene su confianza en el concurso presentado por Jesús Vázquez. El access sigue siendo el lugar elegido para ¡Allá tú!, que llegó con la misión imposible de acercarse a El Hormiguero, y está pasándolo igual de mal que Cuentos chinos, el anterior formato que Mediaset testó en esa franja y se saldó con fracaso.