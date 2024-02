Belén Esteban habló en 'Showriano' de sus fotos con los reyes y de su vuelta a un plató: “Se me ha olvidado ya todo”

Belén Esteban fue la madrina del regreso de Showriano, que este lunes estrenó su segunda temporada en Movistar Plus+. La de San Blas fue, a su vez, a presentar la segunda temporada de Sálvese quien pueda, el docureality de Sálvame en Netflix, aunque su charla con Eva Soriano dio para mucho más.

Por ejemplo, para que la Esteban pisara otra vez un plató de televisión en nuestro país. Algo que solo ha hecho en dos ocasiones desde que terminó Sálvame: una en La Resistencia, allá por el mes de noviembre, y la otra, la de este lunes en Showriano. “¡Hace tanto tiempo que no estoy en un plató que se me ha olvidado ya todo!”, dijo nada más salir a escena y comenzar su entrevista con Eva Soriano.

Ambas hablaron de multitud de temas, siendo uno de los más relevantes el encuentro que Belén tuvo con los reyes a finales de noviembre, durante la fiesta aniversario del periódico La Razón. “A ver, el rey Felipe, un poco serio. Pero es normal, es el rey”, dijo la televisiva, que recreó con Soriano el saludo que compartió con el monarca: “El hombre fue encantador. Él me dio la mano y yo le dije [hace el apretón de manos con Eva Soriano y le da en el brazo]: '¿Qué pasa?'”

“Estuve mirando en Google la reverencia, por si los veía, pero no me salía ni de coña. Entre la pierna, que me la había roto, que no podía hacer la flexión y tal, dije: 'Mira, yo natural'”, continuó la tertuliana, que hizo gala de esa naturalidad cuando vio a la reina Letizia. “Le dije 'reina' porque, claro, yo no sabía cómo llamarla. Y la reina me dijo, que me hizo mucha ilusión: 'Llámame Letizia'. Me dio la mano, dos besos y me preguntó cómo estaba mi madre y cómo estaba mi hija. Y eso a mí me llenó el corazón. Entonces, le dije: 'Letizia, tiene que ver Sálvese quien pueda. Y se descojonaba”, explicó.

“Fue superencantadora conmigo, se hizo fotos, me abrazó, yo la abracé de la cintura... Me regalaron una foto en la que salimos las dos y mi madre la tiene en el salón de su casa de Benidorm como si fuéramos las dos reinas de España”, aseguró entre risas la Esteban, que se declaró “monárquica” y aún más fan de los reyes tras este encuentro.

Belén responde a la exclusiva de Jesulín

La admiración que Belén Esteban siente por los reyes no la siente por su expareja, Jesulín de Ubrique, al que tiró una 'pulla' por la exclusiva que dio recientemente a la revista ¡Hola! “¿Pero me estás hablando de Jesulín o de Jon Kortajarena? Porque tenía tantos filtros que no sabía si era Jon Kortajarena o Jesulín”, dijo sobre la foto de portada.

Al margen de este comentario, Belén se mostró diplomática con el padre de su hija: “Entiendo que él puede hacer las exclusivas que le dé la gana, igual que las he hecho yo. (...) Está ahora muchísimo mejor que cuando estaba conmigo, y me alegro. Lo veo 'macho men'. Lo veo muy bien y me alegro. Que le vaya bien su vida. Me alegro de que María José [Campanario] esté superbien”

Eso sí, la Esteban dijo con evidente retintín que se alegra “de que quiera a todos sus hijos por igual”, manifestando con su tono de voz que no estaba de acuerdo con esta afirmación por parte del torero, al que siempre ha criticado el trato que dedica a su hija respecto al amor que profesa por los hijos que tiene en común con María José Campanario.