'Polònia' ironiza con Ayuso y el escándalo de su “chorbo”: “Su 'chochazo' ya se ve desde el espacio”

Polònia se ha referido con su característico toque de humor al nuevo escándalo político que afecta a Isabel Díaz Ayuso. Su pareja, el empresario Alberto González Amador, cobró dos millones de euros en comisiones por hacer de intermediario en la venta de mascarillas a las administraciones públicas. Además, la información exclusiva de elDiario.es aporta otro dato importante: la justicia investiga ahora si defraudó a Hacienda 350.0951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

El caso está centrando parte del debate público y ha llegado también al programa satírico de TV3, en el que se han imaginado una versión alternativa de lo ocurrido. La Ayuso de Polònia no tiene inconveniente en reconocer que su “chorbo” sacó provecho a la crisis sanitaria que se vivió hace cuatro años.

“¿Durante la pandemia no decíamos que de esta íbamos a salir mejores? Pues mi chorbo salió con un pisaco de un millón en Chamberí y con un Maserati to guapo”, responde ante los periodistas la versión ficticia (y deslenguada) de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Polònia asegura que la NASA, tras escuchar las declaraciones de la política del PP, que “ahora ya es posible ver desde el espacio la Gran Muralla China y El 'Chochazo' de Ayuso”.

No obstante, la presidenta regional sí ha provocado una dimisión por este nuevo escándalo. Y no, no es la suya sino la de Pablo Casado, que dejará de presidir la escalera del edificio en el que vive.

Ficciones aparte, recordemos que Casado dejó la presidencia del PP en 2022 tras denunciar los negocios del hermano de Ayuso con la Comunidad de Madrid.