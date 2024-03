Jorge Javier se enfrenta al PP de Madrid por el fraude del novio de Ayuso: “Hablo de vosotros y me sale el verbo 'robar'”

Jorge Javier Vázquez volvió hace una semana a primera línea, comandando de nuevo Supervivientes 2024. Pero también ha regresado con la misma fuerza también a redes sociales, sin miedo a posicionarse y a enfrentarse a debates políticos. A través de X (antigua Twitter), el presentador se ha enzarzado en una batalla dialéctica con Alfonso Serrano, Secretario General del PP de Madrid, al hilo del escándalo en torno al novio de Isabel Díaz Ayuso destapado por elDiario.es.

“Me daría mucha pena que Ayuso cayese porque tendrían que chapar OK Diario”, comenzaba escribiendo el showman, junto a un fragmento de La mirada crítica en el que se recogían las llamadas al orden a Eduardo Inda, que hablaba de “cacería” contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En respuesta a este comentario, Serrano le respondía directamente: “Hay que tener la cara de hormigón”, le reprochaba al televisivo, recuperando una información de 2011 -publicada, además, en verTele- sobre el conflicto que mantuvo Vázquez con Hacienda, tratando de comparar la polémica que se cierne en torno a Ayuso y la situación particular del presentador, resuelta hace años. Hay que decir que, en enfrentamientos pasados, el PP ha intentado traer al presente estos problemas con el fisco ya solventados por el showman.

“No quiero que mi madre sea la 7.292”

Lejos de amilanarse, Vázquez replicó con sorna: “Quería felicitarte por haber ayudado a descubrir la mierda que está salpicando a tu jefa. Por cierto, habláis de cacerías. Vosotros. Es muy bonito también que los políticos señalen a los ciudadanos”.

“Perdona por haberte robado este tiempo. Igual estabas comisionando con Quirón”, agregó con ironía, achacándolo al “inconsciente”: “Hablo de vosotros y me sale el verbo 'robar'”.

Aludiendo a la polémica con Hacienda, el también escritor comentaba que “de varias inspecciones que he tenido de la Agencia Tributaria, he perdido cosas”, mientras que “otras las he ganado”: “A ver cómo le va al novio de la señora que pernocta en un piso pagado con el dinero, presuntamente, estafado a los madrileños, entre los que me incluyo”. Habla, claro, de la lujosa vivienda en el centro de Madrid donde la presidenta regional vive con su actual pareja.

En plena carrerilla, tal y como él mismo decía, continuaba dejando mensajes a Serrano. Uno, en particular, fue particularmente duro: “Cuando tu jefa vaya a Catalunya me avisas, que mi madre vive en Badalona, tiene ya unos años y no quiero que sea la 7.292”. Con ese número aludía a los ancianos fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la covid-19. “Cuando te vayas a confesar”, agregó, “no te olvides de hablarle a tu sacerdote del Zendal”. Se refería, claro, al hospital construido durante la pandemia de la covid-19.

Para terminar, Vázquez compartió dos documentos de la Agencia Tributaria con los que quedaba probado que había cumplido con sus obligaciones y había quedado, por tanto, resuelto su problema de hacía años. “A ver cuántos compañeros de tu organización tienen unos igualiltos que los míos. Pero actualizados también, ¿eh? Sin trampas. Bueno, deciros a vosotros 'sin trampas'...”.

Serrano no ha llegado a contestar, en el momento de publicarse esta noticia, a los mensajes de Vázquez.

El inconsciente.

Los otros enganchones de Jorge Javier con el PP

No es, ni mucho menos, la primera vez que Vázquez se encara con la sección del PP en la Comunidad de Madrid, especialmente a cuenta de sus críticas a Isabel Díaz Ayuso. En 2022 fueron habituales sus piques públicos a través de redes sociales. Por ejemplo, ironizó con el anuncio de la presidenta regional sobre las becas para financiar el Bachillerato y FP privados incluso a familias que ingresan más de 100.000 euros que presentó en julio de 2022, y también cuestionó el uso del hospital de emergencias impulsado por Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, proponiendo darle uso para celebrar Eurovisión.

Durante 2023, la reforma del Código Deontológico de Mediaset conllevó que dejase de poder posicionarse con la vehemencia habitual en Sálvame. Con ello, y tras la cancelación del magacín, sus comentarios políticos fueron menos frecuentes, coincidiendo con esa etapa de alejamiento de las cámaras que solo se atajó con el efímero Cuentos chinos, y que ahora deja atrás definitivamente.