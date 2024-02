'La Ruleta de la Suerte' sorprende hasta a Jorge Fernández con el debut de un nuevo cantante en el programa

La Ruleta de la Suerte ha comenzado la primera semana completa de febrero con un llamativo cambio en su composición. Lo señalaba Jorge Fernández, su presentador, nada más comenzar la emisión del lunes 5, al dirigirse al grupo musical que los acompaña en plató. “Estaba mirando para ahí arriba y he dicho: ¡Jo, Joaquín, vaya corte de pelo te has hecho! ¡Qué pelao te has pegado!”.

En efecto, el vocalista del grupo de La Ruleta no era Joaquín Padilla como de costumbre, sino Jota Bejarano. “Soy como La Roca”, bromeaba el debutante al aludir a su aspecto, antes de recibir la bienvenida oficial al formato de Martingala TV.

Se trata de una sustitución “temporal”, tal y como aclaraban desde el propio programa y Antena 3. Fuera de bromas, Fernández indicaba que Padilla se ausentará durante “unos diítas”, entrando Jota a relevarle. Este último aseguraba que se trataba de “un honor estar en el programa, donde ha debutado cantando Tormenta sideral, de 84 y David Otero.

Jota ha trabajado en musicales como Queen: We Will Rock You y ha ejercido como actor en diversas series como Los Serrano o Águila Roja. Tiene un disco autoeditado, Hasta que salga el sol, y lidera la banda La Línea Rock Band, dedicada a versiones.