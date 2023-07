Sandra Barneda descubre en directo que un colaborador de 'Así es la vida' le “robó” unas fotos en la playa

Cómico momento el que se vivió este martes en Así es la vida. El magacín veraniego de Telecinco abría la tertulia vespertina a los casos de las fotos “robadas” a famosos durante sus vacaciones en la playa, y Sandra Barneda se quiso poner como ejemplo. Lo que no sabía es que el responsable, o al menos uno de ellos, de haberla “pillado” estaba sentado en su plató.

“No se puede ir a Ibiza sin que te pillen”, comentaba la presentadora. “A mí me pillaron con mi amiga Marta Torné. Me dijo: 'Tú tranquila, que llevo un mes en Formentera y no nos ha pillado nadie. Llegué, estuve dos días y nos pillaron de cualquier manera”.

De pronto, el colaborador Sergio Garrido, paparazzi de profesión, intervino: “Sí, sí, me acuerdo de eso perfectamente”. Barneda se quedó estupefacta: “¡Ah! ¿Eras tú?”.

Garrido reconoció que así fue, aunque no se trataba del único que captó esas imágenes. No tardaron en cundir los aplausos en plató. “Os vais a Formentera, que es maravillosa y tiene tres playas. Y al final todos vais a los mismos sitios”, argumentó. “Me acuerdo de la casa donde estabais, con piscinita. Recuerdo que estábamos en plan: 'A ver si sale, a ver si sale'”, agregó para más señas.