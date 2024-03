Situación inédita en 'First Dates', con la erección de un soltero durante su cita: “Menos mal que no se veía”

Los espectadores de First Dates presenciaron este martes 5 de marzo una situación inédita en el restaurante de Carlos Sobera, donde un soltero tuvo una erección durante su cita al escuchar una anécdota sexual de su acompañante.

Ocurrió en el encuentro entre Nykos, un profesor de danza de origen latino, y Javier, un mexicano que se definió como intenso y apasionado y que centró su conversación en torno al sexo y las fantasías sexuales. Una charla subida de tono que llegó a su clímax cuando el primero de ellos relató lo que le sucedió durante un viaje de trabajo, a miles de pies de altura.

“Entré en un avión y el azafato me estaba mirando todo el rato. En un momento, para ver si me estaba provocando, empecé a tocarme un poco en el asiento. Me dijo que fuese al baño. Yo me levanté, pero me entraron los nervios”, contó Nykos. Un relato que excitó a su acompañante, tal como él mismo confesó ante las cámaras de Cuatro.

“Me he puesto un poco cachondo con lo que ha contado. Me estaba poniendo malo, menos mal que no se veía la parte de abajo del pantalón. Se me ha puesto dura, lo siento. Somos humanos”, contó Javier, que reveló a Nykos que su fantasía es besarse con alguien en el lavabo de un avión.

Pese a esa conexión aérea, la química entre ambos no fluyó y mientras que Javier sí quiso tener una segunda cita con Nykos, este le rechazó.