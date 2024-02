'First Dates' montó una cita para una de sus camareras gemelas: “Tiene todos los valores que cualquiera querría”

La entrega de First Dates de este miércoles, 21 de febrero, tuvo una cita muy especial para los espectadores y hasta para el equipo del programa, y es que Cristina - una de las gemelas - dejó su labor de camarera por un día para encontrar el amor.

Al parecer, Victor se había fijado en ella y acudía al dating para conocerse mejor. Ella le preguntó la razón de escogerla y él aseguró que siempre le había llamado la atención: “¿Y por qué no?”, respondió.

Ambos, aunque nerviosos, intercambiaron experiencias, gustos, preferencias y hasta traumas vitales. Ella le explicó el “problema de salud mental” que sufrió: “Tuve un TOC, es tan absurdo que no entiendo cómo hacía eso. Ahora estoy súper recuperada y es importante sentirse comprendida. Salir de una movida mental tan grande lo tengo como una prueba de superación”.

Algo que él entendió a la perfección porque también tuvo un problema de inflamación intestinal. Mientras hablaban, Sobera comentaba con la hermana gemela que se veía que la cita “fluía bastante bien. No paran de hablar”.

Para confirmarlo, las dos hermanas se encontraron en una salita y Cristina se sinceró: “Es un tío muy simpático, muy majo... pero no hay ese feeling. Es súper educado, agradable, tiene todos los valores que cualquiera querría pero no siento eso”, lamentó. A la vez que Victor contaba a Sobera que sí le había convencido: “Compartimos ciertas cosas, me está gustando. Muy alegre, con ganas de vivir”.

Antes de que salieran del restaurante, Sobera se les acercó para informarles de que estaban invitados y Cristina respondió: “Le iba a invitar yo pero por el detalle de querer conocerme”, expresó opinando que el gesto de preguntar por ella ya era osado.

En los totales, él confirmó que repetiría: “Yo sí tendría una segunda cita, me parece muy maja, muy agradable y se me ha hecho corta”. Pero ella no sintió lo mismo: “Yo no tendría una segunda cita, me ha parecido súper interesante, amable, me ha hecho sentir tranquila pero no he sentido esa atracción y conexión que uno tiene que sentir cuando alguien quiere conocerlo más íntimamente”, zanjó.