Berto Romero se adentra en el misterio con 'El otro lado': “Es ingrato buscar fantasmas toda tu vida, no se dejan grabar”

Movistar Plus+ estrenó este jueves 23 de noviembre El otro lado, lo nuevo de Berto Romero. La serie sigue a Nacho Nieto (Berto), un periodista del misterio que investiga un gran fenómeno paranormal. Concretamente, un espíritu que altera la vida de una madre y su hijo en su modesto piso.

El suceso despierta el interés de la televisión y de Gorka Romero, un trasunto de Iker Jiménez interpretado por Nacho Vigalondo. “Está en el ADN de la televisión convertir cualquier cosa, incluso lo más disruptivo, en su propio combustible”, comenta Berto a verTele sobre su nueva ficción tras Mira lo que has hecho, con la que comparte filosofía. “No me gusta dar lecciones en las series ni que el discurso quede muy claro. Me gusta más dar siempre una opción y la otra”, asegura.

Esto explica por qué Gorka representa lo peor del periodismo y Nacho, su visión más idealista, que es la que Berto comparte: “Estudié periodismo, pero no acabé la carrera y no ejercí, así que me ha quedado una visión idealista de que la realidad no me ha dado una hostia”.

Ese idealismo lo extiende a los investigadores del misterio. De hecho, es la razón por la que les tiene “mucho cariño”. “Es ingrato buscar fantasmas toda tu vida porque no se dejan grabar”, dice sobre ellos, añadiendo: “Estas demostraciones de pasión tan extremas te pueden llevar a lo friki, pero en el fondo tienen una base bonita, y yo no me puedo reír de eso”.