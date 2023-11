Antena 3 adelanta la comprometida pregunta que Joaquín hará a Piqué durante su entrevista en 'El Novato'

Ibai Llanos y Gerard Piqué serán los protagonistas de la nueva entrega de Joaquín, el novato, que Antena 3 emitirá este jueves a partir de las 22:45 horas. El encuentro entre los tres, adelantado en septiembre por verTele, servirá para que Joaquín Sánchez descubra de primera mano cómo funciona el mundo de los streamers. Y también, para tratar con ellos temas más personales.

Así, tal como muestra el avance promocional, el exfutbolista del Betis preguntará al creador de contenidos y al exfutbolista del Barcelona por el número de veces que practican sexo a la semana. “Yo estoy en más ahora”, responde Piqué, dando pie a que Joaquín haga la siguiente apreciación: “Estás rejuvenecido”.

Ambos comentarios apuntan, a priori, a la relación que el ex defensa del Barça mantiene actualmente con Clara Chía, la cual vino marcada, a nivel mediático, por la sonada ruptura del campeón del mundo con Shakira. En el avance no se menciona a la cantante colombiana, pero la pregunta de Joaquín a Piqué con la que termina el vídeo es muy definitoria: “Todas las historias tienen dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya todavía?”.

Los espectadores de Antena 3 conocerán la respuesta el jueves en la novena entrega de la segunda temporada de Joaquín, el novato.