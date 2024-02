Así va en audiencias el nuevo 'Corazón' de TVE, tras un 'recorte' que no le acerca lo suficiente a 'Socialité'

La renovación de Corazón, el longevo programa de crónica social que presenta Anne Igartiburu desde 1997, no ha salido como TVE esperaba. Casi un mes después de estrenar su nueva etapa, el magacín, que ahora se llama D Corazón, está obteniendo cifras de audiencia que son insuficientes para La 1.

De poco le ha servido someterse a un lavado de cara total. Además de cambiar su nombre, el histórico formato sobre el mundo del 'famoseo' triplicó su duración (de 30 a 90 minutos), fichó a Jordi González como compañero de Igartiburu y creó una mesa de análisis formada por conocidos tertulianos, algunos de ellos procedentes de Mediaset como Terelu Campos, Alba Carrillo y Pelayo Díaz.

Los cambios fueron incluso más allá al adoptar un tono menos formal, lo que constituye un aspecto importante para el programa que siempre se caracterizó por tratar con seriedad los temas del papel couché.

Todas estas novedades tenían como objetivo reflotar una marca tan consolidada como desgastada a lo largo del tiempo. Después de 27 años en antena, Corazón ha perdido el brillo que tuvo antaño, cuando sus audiencias superaban el 20% de share, más del triple que en la actualidad. Los retoques, además, le ayudarían a competir contra su gran rival de Telecinco, Socialité, que también se emite los fines de semana a esa misma hora, de 13:30 a 15:00 horas. Pero TVE no ha conseguido su propósito y parece que está lejos de alcanzarlo.

Un estreno muy poco prometedor

D Corazón tropezó el mismo día de su estreno y no ha sabido levantar cabeza. El sábado 20 de enero debutó ante 409.000 espectadores, el 6.1% de la audiencia, muy por debajo de su competidor de Telecinco (10%). Luego creció muy tímidamente, pero una semana después cayó al 5.4%. Con estos datos sobre la mesa, TVE tomó cartas en el asunto y decidió acortar la duración del programa, que pasó a emitirse de 14:00 a 15:00 horas.

Lo cierto es que el tijeretazo le sentó bien. Si en las cuatro emisiones previas al recorte promedió un 6.1% de share, en las cuatro siguientes elevó su audiencia al 7.1%. Pero huelga decir que ambos datos son claramente insuficientes para la segunda cadena más vista del país, que terminó el mes de enero con una cuota mensual del 10.4%, y marca en febrero un 9.8%.

Audiencias de 'D Corazón' y 'Socialité'

20 de enero: 6.1% y 409.000 / 10% y 668.000

6.1% y 409.000 / 10% y 668.000 21 de enero: 6.5% y 458.000 / 9.5% y 658.000

6.5% y 458.000 / 9.5% y 658.000 27 de enero: 6.5% y 410.000 / 9.5% y 589.000

6.5% y 410.000 / 9.5% y 589.000 28 de enero: 5.4% y 369.000 / 10% y 667.000

5.4% y 369.000 / 10% y 667.000 3 de febrero (nuevo horario): 7.8% y 528.000 / 10% y 600.000

7.8% y 528.000 / 10% y 600.000 4 de febrero: 6.7% y 477.000 / 10.4% y 656.000

6.7% y 477.000 / 10.4% y 656.000 10 de febrero: 7% y 585.000 / 10.1% y 743.000

7% y 585.000 / 10.1% y 743.000 11 de febrero: 6.7% y 566.000 / 10.3% y 777.000

MEDIA: 6.6% y 521.000 / 10% y 670.000

Socialité (10%) no se ha resentido y va ganando con creces el duelo que le enfrenta a D Corazón (6.6%). El magacín de Telecinco, que comenzó el año con un cambio de presentadora (María Verdoy en sustitución de María Patiño), le saca 3.4 puntos de ventaja al que conducen Anne Igartiburu y Jordi González en la cadena pública.

De hecho, la nueva versión del programa tiene menos audiencia que la anterior, que rondaba el 8.5% de share. No obstante, es muy probable que aquella se viera beneficiada por su corta duración (14:30-15:00 horas) y la cercanía del Telediario.

Desde el 'Telediario' miran de reojo a 'D Corazón'

Como el consumo de televisión desciende los fines de semana, las cadenas no tienen una programación demasiado elaborada para las mañanas de sábados y domingos. La 1, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta prefieren emitir capítulos repetidos de Volando voy, Got Talent, Equipo de investigación, Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Bake Off, La ruleta de la suerte y Españoles en el mundo.

D Corazón es uno de los pocos espacios frescos que se codea con todas estas reposiciones. Ese es el valor añadido de un programa que, además, ocupa una ubicación estratégica. Se emite justo antes de que empiece el Telediario de las tres de la tarde, por lo que su rendimiento (ya sea bueno o malo) afecta al informativo de La 1.

Como hemos visto, los datos de audiencia del magacín no son buenos: promedia un 6.6% de cuota desde que se produjo su renovación el 20 de enero, cuatro puntos de share menos que el Telediario que presentan Igor Gómez y Lara Siscar (10.6%). Y hay un detalle que podría ser alarmante para TVE: desde que se emite D Corazón, el Telediario ha perdido audiencia.

Audiencia de la primera edición del Telediario Fin de Semana

Desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero: 10.6%

10.6% Enero 2024: 11.6%

11.6% Diciembre 2023: 11.5%

11.5% Noviembre 2023: 11.1%

11.1% Octubre 2023: 12.3%

El informativo promedió un 10.6% de cuota de pantalla entre el 20 de enero y el 11 de febrero, menos que en los meses de diciembre (11.5%), noviembre (11.1%) y octubre (12.3%) de 2023, cuando estaba precedido por la antigua versión de Corazón que rondaba un 8.5% de share.

Si la situación no cambia, es muy probable que la primera edición del Telediario Fin de Semana caerá a tercera posición por detrás de Antena 3 Noticias e Informativos Telecinco.

El noticiario de Antena 3 encabeza el ranking gracias al tremendo empuje que recibe de su telonero, La ruleta de la suerte, que lidera en las mañanas de sábados y domingos incluso con entregas repetidas. Socialité y D Corazón están muy por debajo del concurso de Jorge Fernández. Y eso sí que no va a cambiar.