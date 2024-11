Las audiencias de LaLiga de fútbol en TV: el ranking de los equipos más vistos y varios factores que explican sus cifras

El fútbol es el deporte rey en nuestro país desde tiempos inmemoriales. Y LaLiga, la competición que centra la atención del público cada fin de semana. Aficionados de los veinte clubes de Primera División esperan con impaciencia que llegue el sábado o el domingo (y de un tiempo a esta parte, también el viernes o el lunes) para celebrar los goles de su equipo y cantar victoria, ya sea desde el estadio, por el clásico transistor, o viendo cómodamente el partido por televisión.

Los aficionados que optan por esta última opción juegan un papel esencial para la industria, ya que “ahora mismo el fútbol se sustenta fundamentalmente de los derechos televisivos”, como bien explicó Julio Maldonado 'Maldini' a verTele allá por 2017. Han pasado ya siete años de sus palabras, pero su validez sigue siendo la misma que entonces. Sobre todo en nuestro país, donde la compra de grandes clubes por parte de jeques y magnates no está tan arraigada como en Inglaterra. De ahí que el fútbol y la televisión sean “vasos comunicantes”, según el comentarista de Movistar Plus+. Al fin y al cabo, la mayoría de clubes continúan teniendo la televisión de pago como principal fuente de ingresos, y la televisión de pago sigue teniendo el fútbol como principal aliciente para captar suscriptores.

Esto último explica por qué Movistar Plus+ y DAZN se rascaron el bolsillo en 2021 y pagaron 4.950 millones de euros por adquirir los derechos televisivos de LaLiga hasta 2027 (990 millones por temporada). Además, Gol Play lleva emitiendo el partido en abierto desde 2016, y las cadenas autonómicas ETB, TVG, TV Canaria, Canal Sur y Telemadrid han vuelto a ofrecer encuentros del campeonato esta temporada tras más de una década sin hacerlo. Sin olvidar que por Orange también se puede ver el fútbol tras sus acuerdos con los propietarios de sus derechos.

El ranking de los equipos más vistos de LaLiga

Hablamos pues de una decena de ventanas de emisión diferentes para ver un campeonato, LaLiga, que no ve reflejada en sus audiencias de televisión el seguimiento que se le presupone en un país tan futbolero como es el nuestro. Para muestra, un dato: según las cifras que actualiza cada semana Barlovento Comunicación, solo cuatro equipos de Primera División superan de media el millón de espectadores únicos (aquellos que ven “al menos un minuto” del partido) tras las 12 primeras jornadas de la temporada 2024/2025: Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid.

De todos ellos, el mejor promedio lo tiene el conjunto madridista (1.631.000 espectadores), que ha jugado un partido menos por la cancelación, la semana pasada, de su choque ante el Valencia por la DANA. Culés (1.462.000), hispalenses (1.126.000) y colchoneros (1.046.000) completan la zona Champions de la clasificación televisiva, aunque los andaluces tienen el asterisco de que tres de sus doce partidos han sido emitidos gratis y en abierto por Gol Play. Athletic de Bilbao (573.000), Leganés (460.000) y Mallorca (449.000) ocupan la zona de descenso.

Pese a particularidades como la del Sevilla o el Celta y el Villarreal (dos equipos también muy emitidos por Gol Play), en el ranking pesa mayoritariamente la televisión de pago, ya que Movistar Plus+ y DAZN emiten en exclusiva nueve de los diez partidos de la jornada (salvo los de la quinta, que los emitió todos la plataforma de Telefónica). Y dado que el fútbol es el contenido más fuerte de la televisión de pago, las cifras de la tabla arrojan tres posibles conclusiones: que el fútbol ya no interesa tanto como antes, que el público prefiere verlo de otra forma. o que algo falla a la hora de medir las audiencias de la televisión de pago. O puede que sea todo a la vez.

El problema de las audiencias de pago

El sistema de medición de audiencias, cuyo funcionamiento explicamos recientemente, es lo suficientemente óptimo como para medir lo más evidente. Es decir, que el Real Madrid y el Barcelona son los equipos más seguidos de nuestro país y que muchos de los que se enfrentan a ellos suelen tener en este duelo su encuentro más visto. De hecho, ahora mismo son seis de los 17 diferentes a los que se han enfrentado entre los dos este curso (Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Mallorca, Betis, Real Sociedad y Valencia), según los datos de Barlovento facilitados a verTele.

Por supuesto, 'El Clásico' del pasado 26 de octubre está por delante de todos ellos y marca, por ahora, el pico de audiencia de LaLiga en la presente temporada: 2.875.000 espectadores únicos y 2.112.000 espectadores de media. Según DAZN es el Madrid-Barça “más visto de los últimos cinco años”, por lo que hablamos de un buen dato para los estándares del anteriormente conocido como 'Partido del siglo'. Otra cosa es que esos estándarse reflejen el verdadero seguimiento de un duelo que merece semejante etiqueta, que no parece que sea el caso.

El problema de la medición en las audiencias de pago (y de las audiencias en general) no es nuevo, sino que es una queja común entre los más afectados del sector. En 2020, el entonces director general de AMC Networks para el Sur de Europa, Manuel Balsera, fue muy claro al respecto con este medio: “El problema es que tenemos desde hace mucho tiempo un sistema de audimetría completamente obsoleto, que no refleja el peso específico del mercado del pago en las audiencias”. Según el directivo, por aquel entonces existía “una discrepancia de muchísimos puntos entre el número de audímetros que asigna Kantar [Media, la empresa que se encarga de la medición de audiencias] y los hogares con televisión de pago”. “El número de hogares con televisión de pago es sustancialmente superior al que se refleja en el volumen de audímetros representado en Kantar”, añadió Balsera.

Actualmente, Kantar Media cuenta con 5.920 audímetros, que manejan 14.271 individuos en representación de toda las personas (46.628.017) y todos los hogares (19.284.220) de España. Pese a la amplia diferencia entre el número de audímetros y el de personas, el panel de medición de Kantar Media en España es uno de los mayores de toda la televisión en Europa. Y aunque hay discrepancias como la expuesta por Balsera, sigue siendo el estándar aceptado por las principales cadenas comerciales y los grandes anunciantes. Es decir, que no se esperan cambios signifactivos en esta sistema, vigente desde hace ya 30 años.

Gol Play

Al margen de 'El Clásico' y del Atlético de Madrid-Real Madrid (2.224.000), solo hay dos partidos más que este curso hayan alcanzado los dos millones de espectadores únicos: el Espanyol-Sevilla (2.328.000) y el Sevilla-Villarreal (2.011.000). Los dos tienen una cosa en común: los emitió en abierto Gol Play, que solo puede ofrecer choques entre clubes que no juegan competición europea.

El canal de Mediapro, como decíamos antes, es un factor diferencial a la hora de explicar los puestos de la lista de equipos más vistos. Lleva desde 2016 siendo la única ventana semanal por la que se puede ver gratuitamente LaLiga, y también teniendo en los partidos del campeonato su contenido más visto. El Espanyol-Sevilla, por ejemplo, promedió un 3.1% de cuota y 351.000 espectadores, mientras que el Sevilla-Villarreal hizo un 4% y 332.000. Ambos encuentros fueron lo más visto del día entre los canales temáticos de la TDT, aunque sin llegar a los datos de los partidos más punteros de otros años, cuando Gol Play no compartía su partido con Movistar Plus+ o DAZN.

Aun así, el encuentro semanal en abierto sigue siendo un activo de cierto valor, tanto para el propio canal como para otros. De hecho, Gol Play intentó revendérselo hace unos meses a RTVE, que había mostrado interés en él. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y el canal de Mediapro tuvo que reorgnizarse renunciando a otro de sus pilares, el programa El Golazo de Gol, que cesó sus emisiones en julio después de que la compañía ejecutara un ERE a 33 de sus trabajadores en Madrid.

TVE y el éxito del fútbol en abierto

A falta de nuevos acontecimientos, el fútbol semanal en abierto continuará siendo cosa de Gol Play. Y los partidos más vistos cada año, los que emite TVE, que ya sean las finales de la Champions (emitió las de 2022, 2023 y 2024 previo acuerdo con Movistar Plus+), los de la Copa del Rey (adquirió los derechos del periodo 2022-2025 por 30 millones de euros) o, sobre todo, los de la selección masculina de fútbol.

En 2022, RTVE pagó 37.6 millones por el Mundial de Qatar, movimiento con el que dejó clara su fuerte apuesta por el fútbol. Apuesta que se vio aún más reforzada con la adquisición de la Eurocopa 2024, de tan buen recuerdo para nuestra selección. Y también para la propia cadena pública, que como ya viviera dos años antes con la cita mundialista, obtuvo un seguimiento masivo. Tanto, que lideró las audiencias de junio y julio cuando llevaba más de 12 años sin ganar ni un mes.

El éxito del torneo continental demostró que sí, que el fútbol sigue interesando muchísimo en nuestro país, pero no a cualquier precio. Y lo del precio es literal, pues el público aprovechó cada audiencia millonaria de la Eurocopa para defender la gratuidad del fútbol en televisión (aunque los partidos de La 1 no lo fueron exactamente, ya que parte de nuestros impuestos van para la radiotelevisión pública) en comparación a los altos costes que tienen que afrontar los aficionados si quieren disfrutar de los encuentros de su equipo.

De hecho, hasta Juan Carlos Rivero se unió a este discurso el día después de la final de la Eurocopa 2024, que ganó España ante 13.6 millones de espectadores en La 1. “Cuando se estaba diciendo que la gente joven se estaba apartando del fútbol, que no aguantaban 90 minutos [viendo un partido], empiezo a entender que lo que no aguantan es pagar mucho dinero por ver fútbol”, dijo concretamente el narrador.

“Deberías profundizar más”, le respondió Javier Tebas, cuya contestación nos lleva a otro tema: la piratería. Porque como hay mucha gente que no puede o no quiere pagar el precio que cuesta ver el fútbol en España, opta por consumirlo de manera ilegal. Una práctica que el presidente de LaLiga lleva años combatiendo, incluso por la vía judicial, aunque hoy por hoy, las webs y métodos piratas todavía son una alternativa masiva entre los futboleros, lo que evidentemente influye en las cifras de audiencias del campeonato doméstico.

Por tanto, no hay un factor concreto que explique por qué las audiencias de LaLiga no son representativas -o no al menos completamente- del seguimiento que tiene la Primera División a lo largo y ancho de la geografía española. Es una mezcla de varias circunstancias que obliga a ir más allá y fijarse también en parámetros como la venta de entradas y las interacciones en redes sociales para medir el estado actual de la anteriormente conocida como 'Liga de las estrellas'.