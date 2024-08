Empieza LaLiga de fútbol 2024-2025: dónde verla en TV por cadenas y plataformas, y su calendario

Vuelve el fútbol... si es que en algún momento se ha ido en este intenso verano deportivo en el que hemos encadenado Eurocopa, Copa América y unos Juegos Olímpicos de París 2024 que dejaron un nuevo oro para España 32 años después. Ahora es el turno de LaLiga, que arranca ya su temporada 2024 - 2025, la cual tiene determinada su cobertura entre las principales plataformas y cadenas de televisión, así como su calendario confirmado para las cuatro primeras jornadas.

Este jueves 15 de agosto, a las 19:00 horas, el Athletic de Bilbao - Getafe dará el pistoletazo de salida a una nueva competición en la que los equipos de la primera división española lucharán por conquistar un trofeo que el pasado curso levantó el Real Madrid. Los de Ancelotti son los grandes rivales a batir, con la incorporación de Kylian Mbappé a sus filas como principal refuerzo para intentar revalidar el título. Al francés se le unen -a falta de unas semanas para el cierre del mercado- otros sonoros fichajes, como el de Dani Olmo por el Barça o Julián Álvarez por el Atlético de Madrid, con ambos equipos como máximos aspirantes, a priori, a complicarle las cosas al conjunto merengue.

Pero hay vida más allá de Madrid, Barça y Atlético, por lo que será interesante seguir la trayectoria de equipos como el Girona -revelación del año pasado que vivirá su histórico debut en Champions-, o como la Real Sociedad, Athletic de Bilbao y Betis, que competirán por hacer algo grande en la Europa League y Conference League. También interesará la evolución del resto de clubes españoles que tratarán de dar la campanada a final de temporada, alejándose lo máximo posible de los puestos de descenso.

Un torneo que, un año más, tendrá una amplia cobertura en televisión, recordemos, con LaLiga de nuevo encargada de la señal de los encuentros, lo que provoca habitualmente las críticas de los aficionados al sentir que así consiguen que no se hable negativamente de la competición, con ésta teniendo un mayor control a la hora de informar sobre lo que ocurre en los terrenos de juego. Una señal que LaLiga ofrece a diferentes operadores, tal y como desgranaremos en este artículo.

¿Dónde ver LaLiga EA Sports de fútbol en televisión?

La temporada 2024 - 2025 de La Liga EA Sports de fútbol se podrá ver a través de Movistar Plus+ y DAZN, con algunos partidos también en Gol Play y varias cadenas autonómicas de la FORTA. Lo explicamos:

Movistar Plus+ y DAZN se repartirán principalmente los derechos de emisión de los partidos de primera división hasta el año 2027, gracias al acuerdo que los dos operadores de pago cerraron en 2022 con la competición dirigida por Javier Tebas. La mencionada alianza determinó que Movistar Plus+ dispone de un total de 5 partidos cada jornada, más 3 jornadas completas en exclusiva y que DAZN puede emitir otros 5 partidos por jornada (menos en las 3 jornadas que ofrecerá solo el operador de Telefónica).

Sin embargo, Movistar Plus+ incluye también en su catálogo los cinco encuentros de DAZN -integrando DAZN en su interfaz- a través de un acuerdo extra con la compañía que le permite ofrecer a sus clientes las jornadas al completo en su paquete total de fútbol. Es decir, Movistar Plus+ será la única ventana en la que pueda verse toda LaLiga al completo. Los partidos de Movistar+ contarán con la producción, medios y voces propuestos por LaLiga, mientras que los de DAZN tendrán su propio sello, producción y protagonistas.

Además, el canal de la TDT Gol Play emitirá en abierto uno de los partidos de cada jornada y cuatro cadenas autonómicas (Telemadrid, ETB, TVG y RTVC), a la espera de si se suma alguna más, ofrecerán también en abierto algunos encuentros de la temporada de los equipos de sus respectivas regiones.

La cobertura de LaLiga en Movistar Plus+

Movistar Plus+ sigue apostando por su marca La Casa del Fútbol, con un equipo de periodistas, comentaristas y expertos entre los cuales vuelven a destacar nombres como Carlos Martínez, Susana Guasch, Juanma Castaño, Álvaro Benito, Lucía Villalón, Julio Maldonado 'Maldini', Jorge Valdano, Noemí de Miguel, Mateu Lahoz, Mónica Marchante, Sara Giménez, Ricardo Sierra, Àxel Torres o José Sanchís, entre otros.

Todos ellos se repartirán entre las retransmisiones de los partidos en Movistar LaLiga, así como en los diferentes formatos clásicos de la plataforma, como El Partidazo, El Día Después, Deporte Plus+ o el Tercer Tiempo, a los que se sumarán Noche de Champions y Noche de Europa League durante los días de competiciones europeas. Los expertos de Movistar Plus+ trasladarán, una temporada más, debate, análisis y entrevistas exclusivas a los protagonistas. La compañía ofrecerá también sus habituales reportajes a través de Informe Plus+ y sus Originales.

Las tarifas del fútbol en Movistar Plus+:

Desde mediados de la temporada pasada, Movistar Plus+ permite suscribirse a su plataforma sin necesidad de contratar otros servicios ni cambiándose de compañía de teléfono o internet. Eso sí, no podrá disfrutarse de todo el fútbol. Esta opción cuesta 9,99 euros al mes, permite dos reproducciones simultáneas en la misma o diferente ubicación a través de su web y App, y “sólo” da acceso al partido M+ de LaLiga EA Sports, al mejor partido de la Champions cada jornada, y a los dos mejores encuentros de LaLiga Hypermotion por jornada.

Si se quiere tener todo el fútbol, la compañía obliga a sus clientes a contratar el paquete de televisión junto con otros servicios de telefonía e internet. La plataforma cuenta entonces con varias tarifas, en función de la velocidad de la fibra óptica y el número de líneas telefónicas que se adquieran. Los precios oscilan desde los 64,90 euros al mes (con un único partido de LaLiga y Champions por jornada) hasta los más de 100 euros al mes que cuesta ver todo el fútbol, incluyendo Copa del Rey, LaLiga y la Champions.

A cada una de las opciones de fibra y línea telefónica que se elija, se le pueden añadir varios paquetes independientes: el paquete LaLiga, con un coste adicional de 32 euros al mes; el paquete Champions League y Conference League (+21 euros al mes), o el paquete Todo el fútbol (+45 euros al mes). Así pues, si se eligiese el paquete Todo el fútbol, la tabla de precios quedaría de la siguiente manera:

Todo el Fútbol, Fibra 600 Mb y 2 líneas de 35GB: 99,90 euros/mes .

. Todo el Fútbol, Fibra 600 Mb y 2 líneas de 105GB: 106,90 euros/mes .

. Todo el Fútbol, Fibra 1Gb y 2 líneas (una ilimitada y otra con 50Gb): 123,90 euros/mes .

. Todo el Fútbol, Ficción, HBO, Disney, Netflix, Fibra 600Gb y 2 líneas (una con 100 Gb y otra con 5 Gb): 136,90 euros/mes.

La cobertura de LaLiga en DAZN

DAZN se volverá a volcar en la retransmisión de los partidos de LaLiga EASports, con equipos de producción propios que se desplazarán a los cinco estadios donde se disputarán los cinco partidos que ofrecerán en cada una de las jornadas. Desde allí, conducirán los habituales previos y pospartidos, con todo el análisis y las entrevistas con los jugadores y entrenadores protagonistas.

DAZN contará esta temporada con un equipo de narradores formado por Miguel Ángel Román, Pablo Pinto, Guille Moreno, Fran Guillén y Jon Hernández, a los que acompañarán comentaristas como Álex de Llano, Guti, Capi, David Fer o Guayre, entre otros, variando en función de los equipos participantes. Además, Sandra Díaz, Miguel Quintana, Alberto Edjogo y Eneko Fernández volverán a ejercer de presentadores de los espacios que arroparán cada encuentro.

Las tarifas del fútbol en DAZN:

DAZN ha presentado en las últimas horas sus nuevas tarifas y planes en las que por fin ha decidido separar la oferta de fútbol de la oferta del motor, pudiendo elegir cada una de ellas por separado o las dos ofertas en un plan conjunto. También incluye un plan multihogar para compartir cuenta y los nuevos planes no afectarán a quienes prefieran mantener su plan actual o tengan contratado el servicio a través de terceros.

Los cuatro nuevos planes de DAZN, que suma este año la Serie A italiana y la Bundesliga alemana, son los siguientes:

Fútbol: El plan para los más futboleros, con LaLiga EA Sports (5 partidos por jornada, ya que DAZN tiene los derechos en exclusiva de 5 partidos en 35 de las 38 jornadas), Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga F, UEFA Women's Champions League y los partidos más destacados de las ligas femeninas de Francia y Alemania. Desde 19,99 euros/mes.

Motor: El plan para los amantes de las dos y cuatro ruedas. Todos los Mundiales de Formula 1 y MotoGP, así como la NASCAR, DTM, F2, F3, F1 Academy, Moto2, Moto3, MotoE, WorldSBK, WorldWCR, Porsche Supercup, Iberian Supercars… y mucho más desde 19,99 euros/mes.

Pro: El plan más completo, que incluye todos los contenidos de los planes Fútbol y Motor desde 29,99 euros/mes.

Pro Multihogar: El plan para los que les gusta compartir. Incluye todos los contenidos de Fútbol y Motor, pero permite conectar hasta tres dispositivos simultáneamente en dos ubicaciones diferentes. Desde 44,99 euros/mes.

Todos los planes incluyen además los canales Eurosport 1, Eurosport 2 y Red Bull TV, así como una amplia programación multideportiva entre la que destacan la WTA, grandes veladas de boxeo y MMAs, pádel, balonmano, eSports o triatlón, además de contenido original de DAZN con numerosas series, programas, entrevistas y documentales.

Además, DAZN da la opción a sus clientes de añadir a sus planes algunas suscripciones adicionales independientes, destacando en el ámbito del fútbol un paquete extra para ver todos los partidos de LaLiga Hypermotion (la segunda división), por 9,99 euros/mes sin permanencia.

La cobertura del partido en abierto de LaLiga en Gol Play

Gol Play, el canal deportivo de Mediapro en la TDT, será el encargado de seguir ofreciendo gratis el partido en abierto de cada jornada, compartiendo su emisión en algunas ocasiones con varias cadenas autonómicas. Lo hará -siempre con partidos de equipos que no jueguen competiciones europeas- desde este viernes 16 de agosto, con el encuentro Las Palmas - Sevilla a las 21:30 horas, que contará con la narración de Albert Fernández. El periodista, que esta temporada sustituirá a Jordi Domínguez al frente de todos los partidos de LaLiga EA Sports en abierto, estará acompañado de Aitor Lagunas, que ejercerá de comentarista.

Además, Gol Play hará un seguimiento de toda la actualidad deportiva y del fútbol español a través del espacio Directo Gol, que estrena nueva etapa con Ricardo Rosety al frente. El periodista, conocido hasta ahora por su trabajo a pie de campo, presentará todas las noches el programa en sustitución de Felipe del Campo, que hace un par de meses se convirtió en el nuevo director de Contenidos de Radio Marca y en el presentador estrella de la emisora.

El fin de semana, la conducción de Directo Gol correrá a cargo de Mateo Sánchez y Joan Heredia. En cuanto a los tertulianos, a lo largo de la semana pasarán por el programa Irene Junquera, Nacho Peña, Nacho Palencia, María José Hostalric, Julio Pulido, Toni Padilla, Aitor Lagunas, Raúl Varela o Elías Israel. Por otro lado, Gol Play sustituirá el hueco que dejó en julio El Golazo de Gol de Manolo Lama con redifusiones de Directo Gol.

La cobertura de LaLiga en abierto en las cadenas autonómicas

Como decíamos, Gol Play compartirá a veces la emisión del partido en abierto con algunas cadenas autonómicas, gracias a un acuerdo entre Mediapro y la FORTA (la federación de TV autonómicas). La situación es la siguiente: si en el partido que Gol Play emite en abierto juegan equipos -recordemos, siempre no europeos- de Galicia, País Vasco, Madrid o Canarias, el encuentro será retransmitido en los respectivos canales autonómicos de cada región. De momento, a la fecha de realización de este artículo, estas son las cuatro televisiones que se han sumado a la cobertura de LaLiga:

ETB: La autonómica vasca emitirá los duelos que disputen en lunes (a las 21:00 horas) Alavés y Osasuna, pudiendo emitir también más adelante partidos en lunes de Athletic Club y Real Sociedad, siempre que estos equipos hayan sido eliminados de la Europa League en la que este año ambos participan.

TVG: La autonómica gallega ofrecerá algunos de los partidos que juegue el Celta de Vigo a lo largo del curso.

TV Canaria: La autonómica canaria retransmitirá varios partidos de la UD Las Palmas durante el campeonato, empezando como decíamos con su debut liguero esta temporada contra el Sevilla.

Telemadrid: La autonómica madrileña ofrecerá hasta 15 partidos durante toda la temporada, con Getafe, Rayo Vallecano y Leganés como protagonistas.

El calendario de las cuatro primeras jornadas en TV

JORNADA 1: Del 15 al 19 de agosto

JORNADA 2: Del 23 al 25 de agosto

JORNADA 3: Del 26 al 29 de agosto

JORNADA 4: Del 31 de agosto al 1 de septiembre