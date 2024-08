El cine de La 1 (14%) lidera con el arrastre de los JJ.OO. y 'Adivina qué hago' (6.5%) vuelve a Telecinco como se fue

La 1 puso en prime time la guinda a su gran domingo en audiencias, impulsada por los Juegos Olímpicos. La cadena principal de TVE lideró la franja con la película Toda la verdad, que anota un buen 14% de share y 1.232.000 espectadores. La cinta protagonizada por Keanu Reeves aprovecha el arrastre de París 2024, que cerró la jornada con la prueba estrella del atletismo: los 100 metros lisos, que en su competición masculina coronó al estadounidense Noah Lyles ante 2.289.000 espectadores, logrando un 23.6% de cuota de pantalla.

Antena 3 fue segunda opción de la noche con Secretos de familia, que registra un 10.1% y 852.000 espectadores. La serie turca recupera el doble dígito al mejorar 1.3 puntos respecto al episodio emitido la semana anterior, cuando tuvo que enfrentarse a la gran final de Supervivientes All Stars en Telecinco.

Una cadena, la principal de Mediaset, que ha querido probar suerte retomando en agosto las emisiones de Adivina qué hago, concurso de Santi Millán que fue retirado de la parrilla a comienzos de mayo tras solo tres entregas que promediaron un 6.6% de share. El formato regresa prácticamente como se fue, logrando un 6.5% de cuota de pantalla y 605.000 espectadores. Una cifra de televidentes que calca la de su última emisión en Telecinco antes de que fuese suspendido de la programación, cuando registró un 5.8% de share y 606.000 espectadores.

No queda mucho más lejos Cuatro, que con reposiciones de First Dates (5.5%) y de Cuarto Milenio (6.1%) se acerca a su cadena 'hermana' y se impone en su guerra particular a laSexta. El segundo canal de Atresmedia estrenó este domingo su docuserie sobre Tino Casal, que mejora en sus tres entregas (3.2%, 4.2% y 4.6% de share) los datos registrados la semana pasada por el estreno de la de Pajares & Cía, que apenas alcanzaron el 3% de cuota de pantalla.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)

La 1: Jjoo tenis: N.djokovic-c.alcaraz: Individual 37.5% Antena 3: La ruleta de la suerte 11.3% Telecinco: Socialite 7.5% La 2: El día del Señor 6.8% Cuatro: Cuarto milenio 6.1% laSexta: Tino casal: Dolor en tus caricias 4.6% Informativo con mejor share: Telediario 1 22.5%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Jjoo paris” (La 1), a las 16:54 con 4.413.230 espectadores y un 43.8% de share

CADENAS

Día

La 1 23.5% Temáticas de pago 10.3% Antena 3 8.1% Autonómicas (FORTA) 6.6% Telecinco 6.6% Cuatro 4.9% laSexta 3.1% La 2 2.2% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

La 1 17.8% Temáticas de pago 10.3% Antena 3 9.8% Telecinco 8.3% Autonómicas (FORTA) 6.7% Cuatro 4.7% laSexta 4.2% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

París, en juegos 19.9% 1.966.000 Película de la semana: Toda la verdad ( 2016 ) 14% 1.232.000 Secretos de familia 10.1% 852.000 Adivina qué hago 6.5% 605.000 Cine: Un golpe de altura 5.4% 245.000 First Dates 5.5% 539.000 Cuarto milenio -rep- 6.1% 423.000 Tino casal: ¿Quien te enseño a volar? -estreno- 3.2% 302.000 Tino casal: Cuentan que era una estrella -estreno- 4.3% 423.000 Tino casal: Dolor en tus caricias -estreno- 4.6% 450.000 Cine: Al final del camino 3.9% 276.000 Versión española: La hija de un ladron 2.7% 234.000

LATE NIGHT

Cine: Sin salida (Abduction ) 13.4% 622.000 Cine 2: Un amor inolvidable 11.7% 243.000 Secretos de familia -rep- 6.3% 195.000 Cuarto milenio 5.9% 144.000 Casino Gran Madrid online show 3.1% 61.000 Encarcelados -rep- 2.8% 83.000 Crímenes imperfectos 3.9% 69.000 Versión española: última sesion: En las estrellas 1.6% 78.000 Los ultimos dinosaurios con david attenborough: Una nueva evidencia 1.7% 42.000

SOBREMESA / TARDE

JJ.OO. Golf 21.6% 1.976.000 JJ.OO. Voleibol Playa (F) : España-suiza 17.2% 1.466.000 JJ.OO. Atletismo 21.9% 1.800.000 Multicine: El rescate de mi hija ( 2020 ) 8% 781.000 Multicine 2: Amor en otoño 10.5% 894.000 Multicine 3: El amor verdadero florece 8.1% 654.000 Fiesta 7.4% 652.000 Cine: Contact 2.8% 267.000 Más Vale Tarde 2.2% 183.000 Home cinema: Contagio 4.3% 426.000 Home cinema 2: La interprete 5.7% 478.000 Cachitos de hierro y cromo: Rock de la a a la z 0.9% 91.000 JJ.OO. Waterpolo (F): Italia - España 1.1% 108.000 Cabo verde: El archipielago mestizo 1.7% 168.000 Grandes documentales 3.1% 275.000 Documentales de La 2 2.4% 197.000 Historicos anonimos: La batalla de munda 1.8% 145.000 Dfiesta en la 2: San jorge: La leyenda del patron de caceres 1.2% 98.000 Tesoros de la tele: Hola raffaella 1.9% 180.000

FRANJA MATINAL

Fin de semana 24h 22% 247.000 JJ.OO. París 26.8% 1.049.000 JJ.OO. Badminton (F): C. Marín - B.J. He | Individual 29.7% 778.000 JJ.OO. Atletismo (M y F) 24% 918.000 JJ.OO. Tenis (F): K. Muchova y L. Noskova - C. Bucsa y S. Sorribes Tormo: Dobles 27.6% 1.328.000 JJ.OO. París 27.9% 2.467.000 JJ.OO. Tenis (M): N. Djokovic - C. Alcaraz: Individual 37.5% 3.556.000 Los más... 3.5% 53.000 Los mas divertidos 3.5% 53.000 La voz kids: Grandes momentos -rep- 2.2% 78.000 La voz kids: Grandes momentos -rep- 2.7% 117.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 5.6% 290.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 8.3% 489.000 La ruleta de la suerte 11.3% 899.000 Love shopping tv 0.6% 4.000 Got Talent España -rep- 3.5% 50.000 Got Talent España -rep- 5.5% 212.000 Socialite 7.5% 544.000 Zapeando -rep- 2.9% 58.000 Equipo de investigación: La fiebre de las criptomonedas -rep- 2.8% 103.000 Equipo de investigación: El refugio del oro -rep- 2.2% 96.000 Equipo de investigación: Billetes falsos -rep- 3.2% 174.000 ¡Toma salami! -rep- 0.4% 2.000 ¡Toma salami! -rep- 4.7% 29.000 ¡Toma salami! -rep- 6.8% 63.000 Volando voy -rep- 6.8% 109.000 Volando voy -rep- 5% 169.000 Viajeros Cuatro: Ria de Vigo -rep- 5.9% 243.000 Viajeros Cuatro: Mallorca -rep- 5.7% 311.000 Africa extrema: El oasis lineal 2.8% 18.000 Los conciertos de la 2: Coma'23 xxv festival internacional de musica contemporanea de madrid ( 2 parte ) 2.6% 29.000 Medina 1.2% 23.000 Buenas noticias tv 1.1% 23.000 últimas preguntas 1.7% 48.000 El día del Señor 6.8% 250.000 Pueblo de Dios: Senegal: Casilla de salida 2.7% 104.000 Como nos reimos: Comicas 2.2% 92.000 JJ.OO. Hockey hierba (M): Bélgica - España 3.5% 192.000 Grandes viajes ferroviarios por asia: Singapur 1.5% 124.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 11% 1.064.000 Informativos Telecinco 15h 8.2% 796.000 El Desmarque Cuatro 1 1.8% 174.000

PRIME TIME

Telediario 2 18.4% 1.694.000 Antena 3 Noticias 2 10.4% 924.000 Informativos Telecinco 21h 8.5% 752.000 Noticias Cuatro 2 4.9% 395.000 laSexta Noticias 20h 3.9% 313.000

FRANJA MATINAL

Telediario 1 22.5% 1.428.000 laSexta Noticias 14h 4.3% 329.000 Noticias Cuatro 1 3.7% 289.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.