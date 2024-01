'Entre tierras' (14.5%) da la sorpresa y lidera la noche de estrenos ante 'GH Dúo' (12.7%) y 'Bake Off' (9.8%)

El primer gran prime time de 2024 ya tiene ganador: Entre tierras. La serie de Antena 3 lidera la noche de estrenos con un 14.5% de cuota y 1.479.000 espectadores (de 23:05 a 00:06h), y se sitúa como el mejor debut en cuota de una ficción española desde Alba (17.5% en marzo de 2022) y el más visto desde Heridas (1.492.000 en abril de 2023). Además, se sitúa por encima de la media de la cadena durante el día (14.1%), lo cual tiene mérito.

Aun así, la mayor hazaña de Entre tierras es haber ganado -y además con holgura- a los estrenos de GH Dúo y Bake Off: Famosos al horno, tanto por la enjundia de los rivales como por el hecho de que la ficción de Megan Montaner lleva disponible en Atresplayer desde septiembre. Sin embargo, ni una cosa ni la otra le han impedido vencer a las grandes apuestas de Telecinco y TVE por tres y 5.4 puntos, respectivamente, en el tramo de estricta coincidencia.

Audiencias en la franja de emisión de 'Entre tierras' (de 23:05 a 00:06h)

Entre tierras: 14.5% y 1.479.000

GH Dúo: 11.5% y 1.179.000

Bake Off: 9.1% y 929.000

En cuanto a los programas, GH Dúo le ha ganado la primera batalla a Bake Off. El reality de Marta Flich promedia un 12.7% de share y 931.000 espectadores en su tramo principal (de 22:58 a 01:51h). Es el peor estreno histórico de la marca 'Gran hermano', pero se lleva el duelo de programas -vence por 1.8 puntos en estricta coincidencia-, aprovecha su mayor duración para liderar el global de su franja de emisión y supera la media cosechada por Telecinco durante la jornada del jueves (10.9%).

Audiencias en la franja de emisión del tramo principal de 'GH Dúo' (de 22:58 a 01:51h):

GH Dúo: 12.7% y 931.000

Antena 3: 11.6% y 850.000

La 1: 9.8% y 722.000

Audiencias en estricta coincidencia de 'GH Dúo' y 'Bake Off' (de 22:58 a 01:05h):

GH Dúo: 11.9% y 1.030.000

Bake Off: 10.1% y 874.000

Así las cosas, el gran derrotado de este 'súper jueves' es Bake Off. El talent de repostería es el único de los tres estrenos que se queda por debajo del doble dígito de cuota. Su primera entrega promedia un 9.8% de share y 874.000 televidentes (de 22:50 a 01:05h) y se ve lastrada, a priori, por la falta de dos cosas que sí tuvieron sus rivales: o bien una hora de inicio más amable (GH Dúo comenzó a las 22h con su tramo Express) o bien un telonero más potente (El Hormiguero firmó un 16.3% y 2.233.000 antes de Entre tierras). El programa de La 1 no tuvo ni una cosa (arrancó a las 22:50h) ni la otra (No sé de qué me hablas obtuvo un 6.6% y 917.000 en la previa). Pese a ello, logra superar la media de La 1 durante el día (9.2%).

Audiencias en la franja de emisión de 'Bake Off' (de 22:50 a 01:05h)

Antena 3: 13% y 1.156.000

Telecinco: 11.7% y 1.043.000

Bake Off: 9.8% y 874.000

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 22.3% laSexta: Aruser@s 17.9% Telecinco: Vamos a ver 16.3% La 1: La Promesa 11.4% Cuatro: First dates 7.3% La 2: Saber y ganar 7% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.8%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:05 con 3.463.160 espectadores y un 26.4% de share

CADENAS

Día

Antena 3 14.1% Telecinco 10.9% Temáticas de pago 10.1% La 1 9.2% Autonómicas (FORTA) 8.5% laSexta 6.6% Cuatro 5% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

Antena 3 12.7% Temáticas de pago 11.2% La 1 10.6% Telecinco 9.3% Autonómicas (FORTA) 8.4% laSexta 6.2% Cuatro 5.4% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

El Hormiguero: Pepe Navarro, Mar Flores y Chenoa 16.3% 2.233.000 Entre tierras (estreno) 14.5% 1.479.000 GH Dúo: Express (estreno) 8.7% 1.184.000 GH Dúo (estreno) 12.7% 931.000 No sé de qué me hablas 6.6% 917.000 Bake off: Famosos al horno (estreno) 9.8% 874.000 First dates -rep- 6% 814.000 First dates 7.3% 1.005.000 Horizonte 5.8% 439.000 El Intermedio 7.2% 993.000 Cine: Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn 3.6% 333.000 ¿Cómo lo haríamos hoy? 2.3% 313.000 El condensador de fluzo 2.1% 292.000 Apocalipsis de la antigüedad: Doggerlandia 2.4% 273.000 Carlos V: los caminos del emperador 1.6% 143.000

LATE NIGHT

Casino Gran Madrid online show 5.6% 130.000 El enigma nadiuska: Hare de ti una estrella 9.1% 606.000 Cine: Mas alla 6.4% 207.000 Comerse el mundo con peña: Hanoi 8.3% 287.000 La noche en 24h: Portada: Javier santamarta 7.5% 157.000 El Desmarque: Madrugada 3.1% 76.000 Cine 2: El chico de filadelfia 3% 100.000 Cine: España, la primera globalizacion 2.6% 153.000 Conciertos radio 3: Okdw 1.3% 45.000 Documenta2 1.3% 31.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 11.5% 1.129.000 Pecado original 10.7% 975.000 Y ahora Sonsoles 11.3% 1.020.000 Pasapalabra 18.2% 2.100.000 Así es la vida 9.7% 958.000 TardeAR 11.7% 1.051.000 Reacción en cadena 10.1% 1.155.000 La Moderna 7.7% 726.000 La Promesa 11.4% 1.015.000 El Cazador 8.3% 738.000 El Cazador 9.9% 1.014.000 Aquí la Tierra 10.4% 1.251.000 Zapeando 5.9% 576.000 Más Vale Tarde 5.8% 527.000 Todo es mentira 6.3% 607.000 Cuatro al día 4.4% 394.000 Cuatro al día a las 20h 4.8% 529.000 Saber y ganar 7% 716.000 Grandes documentales 3.8% 352.000 Documenta2 3% 257.000 Un pais para leerlo: Guadalajara 1.4% 127.000 Australia con julia bradbury 1.9% 180.000 Culturas 2 1.4% 144.000 Stanley tucci recorriendo italia 2.1% 251.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 12.3% 276.000 Vamos a ver 16.3% 509.000 Vamos a ver mas 10.9% 812.000 Aruser@s 17.9% 414.000 Al rojo vivo 11.5% 493.000 Espejo Público 13.2% 370.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 17.5% 910.000 La ruleta de la suerte 22.3% 1.784.000 La hora de La 1 11.6% 246.000 Mañaneros 9% 308.000 Ahora o nunca 8.2% 715.000 Heldt 1% 17.000 Heldt 2.1% 43.000 Alerta cobra 2.5% 61.000 Alerta cobra 3.7% 109.000 En boca de todos 4.2% 249.000 El Desmarque Cuatro 1 2.1% 215.000 Zoom tendencias 1.5% 23.000 ¿Como lo hariamos hoy?: Machu picchu 2.1% 40.000 Pueblo de Dios: Las honduras de caceres 1.3% 27.000 Aquí hay trabajo 1.1% 26.000 La aventura del saber 0.7% 18.000 Documenta2 1.3% 37.000 Bandas de la isla de los lemures: El camino de la independencia 1.2% 39.000 Mañanas de cine: El terror de los barbaros 2.7% 142.000 Viajar en tren: Cerdeña: Mandas-sorgono 1.3% 106.000 El camino de invierno a santiago 2.2% 229.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.8% 2.299.000 Telediario 1 12% 1.269.000 Informativos Telecinco 15h 11.5% 1.223.000 laSexta Noticias 14h 9.8% 966.000 Jugones 6.5% 698.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 17.4% 2.335.000 Informativos Telecinco 21h 9.3% 1.240.000 Telediario 2 9% 1.207.000 laSexta Noticias 20h 5.7% 625.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 13.4% 122.000 Antena 3 Noticias de la mañana 12.3% 156.000 Informativos Telecinco Matinal 9.1% 174.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.