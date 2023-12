'El Hormiguero' (20.6%) anota récord de temporada con Isabel Preysler y su mejor cuota desde la visita de Feijóo

Isabel Preysler se ha anticipado a la Navidad y ha regalado a El Hormiguero su mejor dato de la temporada. La visita de la socialité promedia un 20.6% de share y 2.758.000 espectadores, lo que permite al programa de Antena 3 arrasar con más fuerza que de costumbre en su franja de emisión. De hecho, es la mejor cuota del programa de Pablo Motos desde el 28 de junio, cuando se disparó a récord histórico con la entrevista a Alberto Núñez Feijóo (25.9%).

La visita de Isabel Preysler barre al tramo Express de GH VIP (8% y 1.085.000) y a la tercera emisión de No sé de qué me hablas (6.4% y 870.000), que pierde 1.3 puntos respecto a la segunda y queda debilitado en La 1. El Intermedio (8.3% y 1.130.000) y First Dates (7.7% y 1.040.000) se mantienen dentro de sus cifras habituales.

El récord de temporada de El Hormiguero se enmarca en otro día de altura para Antena 3. Sobre todo a nivel de cuota, donde también despuntan otros viejos conocidos como La ruleta de la suerte (21.3%) y Pasapalabra (20.2%). Además, Y ahora Sonsoles consigue su segundo mejor dato del curso (13.2%), y la cadena, en general, lidera el día con más de cuatro puntos de ventaja sobre la segunda opción, que es Telecinco (14.9% vs 10.8%).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 21.3% laSexta: Aruser@s 20.6% Telecinco: Vamos a ver 15.8% La 1: Aquí la Tierra 11.2% Cuatro: First dates 7.7% La 2: Saber y ganar 7.3% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.6%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:03 con 3.530.990 espectadores y un 29.5% de share

CADENAS

Día

Antena 3 14.9% Telecinco 10.8% Temáticas de pago 8.9% La 1 8.6% Autonómicas (FORTA) 8.1% laSexta 7.5% Cuatro 5.2% La 2 2.8% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 12.4% Temáticas de pago 11.1% Telecinco 10.2% La 1 9.3% Autonómicas (FORTA) 7.9% laSexta 6.1% Cuatro 5.5% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

GH VIP: Express 8% 1.085.000 GH VIP 13.3% 969.000 El Hormiguero: Isabel Preysler (récord de temporada) 20.6% 2.758.000 Cine: Poder absoluto 10.2% 683.000 No se de que me hablas 6.4% 870.000 Lazos de sangre: Presentación: Especial Rocío Jurado 8.7% 683.000 Lazos de sangre: Rocio Jurado, la más grande 8% 873.000 Lazos de sangre: El debate: Especial Rocío Jurado 9.7% 580.000 First dates -rep- 6.1% 776.000 First dates 7.7% 1.040.000 Horizonte 6.6% 486.000 El Intermedio 8.3% 1.130.000 Deudas: 1945 3.5% 383.000 Deudas: El segundo entierro de don Emilio 3.5% 234.000 Mi casa flotante 2.4% 320.000 Cómo nos reímos: El show de Flo 2.3% 309.000 Cómo nos reímos: Feliz humor, feliz navidad 3.5% 365.000

LATE NIGHT

Cine 2: Clover Bend: Un pueblo tranquilo 7.8% 199.000 Lazos de sangre: Los del río 6.2% 169.000 Casino Gran Madrid online show 5.4% 130.000 El Desmarque: Madrugada 4.7% 111.000 Cómo nos reímos: Pequehumor 3.5% 234.000 Conciertos Radio 3: Rojo 5 1.2% 51.000 Documenta2 1.6% 44.000 Cine: Ismael 2.3% 78.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 10.6% 982.000 Pecado original 10.7% 907.000 Y ahora Sonsoles 13.2% 1.141.000 Pasapalabra 20.2% 2.205.000 Así es la vida 9.6% 887.000 TardeAR 11% 932.000 Reacción en cadena 10.6% 1.134.000 La Moderna 7.4% 658.000 La Promesa 10.2% 855.000 El Cazador 7.6% 637.000 El Cazador 8.8% 855.000 Aquí la Tierra 11.2% 1.254.000 Zapeando 6.4% 586.000 Más Vale Tarde 7.7% 657.000 laSexta Clave 5.7% 697.000 Todo es mentira xl 6.2% 557.000 Previo fútbol: Europa League: Rennes-Villarreal 3.3% 268.000 Futbol: Europa League: Rennes-Villarreal 4.3% 405.000 Saber y ganar 7.3% 700.000 Grandes documentales 4.1% 357.000 Documenta2 3% 244.000 Lo mejor de evasión campestre 1.8% 156.000 Los conciertos de La 2: Concierto extraordinario a beneficio de la campaña "un juguete, una ilusión" 0.7% 70.000 El bosque protector: Choperas: Plantaciones e industria 1.2% 146.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 11.7% 247.000 Vamos a ver 15.8% 450.000 Vamos a ver más 12.2% 817.000 Aruser@s: El Humorning 14.4% 226.000 Aruser@s 20.6% 447.000 Al rojo vivo 12.4% 490.000 Espejo Público 12.7% 327.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 17.3% 829.000 La ruleta de la suerte 21.3% 1.544.000 La hora de La 1 11.4% 234.000 Mañaneros 7.3% 231.000 Ahora o nunca 6.3% 498.000 Heldt 0.4% 7.000 Heldt 1.2% 24.000 Alerta cobra 4.3% 99.000 En boca de todos 4.7% 249.000 Zoom tendencias 0.8% 13.000 Hogares increíbles con Dermot Bannon 1.2% 24.000 Pueblo de Dios: Horizonte comalcaco 1.4% 27.000 Aquí hay trabajo 1.4% 30.000 La aventura del saber 1.5% 34.000 Documenta2 2.1% 52.000 El mar salvaje de Rusia: Solo los más fuertes 3.4% 92.000 Mañanas de cine: Los piratas de Malasia 3.6% 172.000 Viajar en tren: Francia 1.8% 145.000 Las recetas de Julie 3.1% 297.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.6% 2.104.000 Telediario 1 11.6% 1.147.000 Informativos Telecinco 15h 11.3% 1.108.000 laSexta Noticias 14h 10.9% 982.000 Jugones 7% 698.000 El Desmarque 2.2% 207.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 18.9% 2.376.000 Informativos Telecinco 21h 11% 1.373.000 Telediario 2 10% 1.267.000 laSexta Noticias 20h 7.7% 803.000

FRANJA MATINAL

Informativo 24h 14.8% 218.000 Antena 3 Noticias de la mañana 14.2% 185.000 Informativos Telecinco Matinal 9.3% 182.000

