'La vida prometida' (9.7%) se despide sin cambios y 'Callejeros' (7.7%) regresa en plena forma tres meses después

La noche del jueves nos ha dejado una fría despedida y un notable regreso a la parrilla. La fría despedida la firma la serie italiana La vida prometida, que se marcha con un dato (9.7% de cuota y 675.000 espectadores) prácticamente idéntico al que obtuvo la semana pasada, por lo que no nota la emisión de su capítulo final en Antena 3. El notable regreso lo protagoniza Callejeros, que vuelve en plena forma después de su parón de tres meses. La nueva entrega marca un 7.7% de share y 660.000 televidentes, que son 2.7 puntos más que la anterior y casi tres puntos más que la media de Cuatro durante el día (4.8%).

Ambas ofertas se quedan muy lejos de Supervivientes All Stars (18.3% y 1.218.000), que sigue sin rival en su noche principal de emisión. Y eso que el reality de Telecinco baja 1.8 puntos respecto a su anterior gala, aunque este descenso no le impide duplicar a sus rivales. O más si lo comparamos con las ofertas cinematográficas del prime time, pues ni La 1 con la española Historias para no contar (5.8% y 489.000) ni laSexta con el enésimo pase en abierto de Gran Torino (4.2% y 319.000) suscitan un gran interés entre el público.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 19.8% Telecinco: Supervivientes All Stars 18.3% La 1: La Promesa 12.1% laSexta: Aruser@s -rep- 11% La 2: Tour de Francia: Gap-Barcelonnette 9.7% Cuatro: First dates 8.2% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 20%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:56 con 2.141.760 espectadores y un 25% de share

CADENAS

Día

Antena 3 12.7% Telecinco 11.9% Temáticas de pago 9.5% La 1 8.5% Autonómicas (FORTA) 7.7% laSexta 6.1% Cuatro 4.8% La 2 3.6% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

La 1 16.1% Antena 3 11.6% Telecinco 9.8% Temáticas de pago 9.5% Autonómicas (FORTA) 7.4% laSexta 5.7% Cuatro 4.6% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

Supervivientes All Stars: Express 12.5% 1.232.000 Supervivientes All Stars 18.3% 1.218.000 El Hormiguero -rep- 10.1% 994.000 La vida prometida (final) 9.7% 675.000 First dates 5.3% 458.000 First dates 8.2% 804.000 Callejeros: Alquileres imposibles (entrega de estreno) 7.7% 660.000 4 Estrellas 6.2% 614.000 Nuestro cine: Historias para no contar 5.8% 489.000 El Intermedio 4.6% 445.000 El Taquillazo: Gran Torino 4.2% 319.000 Diario de un nómada: Expedición ruta de la seda: Montañas de Kirguistán, paraíso e infierno 3.3% 273.000 Cifras y letras 3.1% 280.000 Como nos reímos: El genio de Eugenio 4.2% 418.000 Como nos reímos: El show de Flo 3.9% 360.000 Late Xou con Marc Giró 1.6% 98.000

LATE NIGHT

Casino Gran Madrid online show 6.4% 136.000 Cine: Solo química 6.1% 249.000 Cine: Falsa inocencia 5.2% 138.000 Callejeros -rep- 4.2% 224.000 Callejeros -rep- 4.3% 142.000 Callejeros -rep- 6.2% 124.000 Cine: Meteoro a la luna 2.3% 71.000 Apocalipsis: La segunda guerra mundial: La conflagración 1.5% 56.000 Conciertos Radio 3: Amatria 0.8% 16.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 14% 1.255.000 Pecado original 11.9% 991.000 Y ahora Sonsoles 12% 797.000 Pasapalabra 16.4% 1.145.000 Así es la vida 8.2% 728.000 TardeAR 9.9% 707.000 Reacción en cadena 11.7% 815.000 La Moderna 8.5% 745.000 La Promesa 12.1% 922.000 El Cazador 7.1% 463.000 Aquí la Tierra 8.8% 634.000 Zapeando 4.5% 396.000 Más Vale Tarde 6.9% 479.000 Todo es mentira 4.5% 383.000 Tiempo al tiempo 2.7% 173.000 Saber y ganar 4.2% 379.000 Tour de Francia: Gap-Barcelonnette 9.7% 859.000 Post Tour de Francia: Gap-Barcelonnette 6.8% 536.000 Documenta2 2.5% 174.000 El paraíso de las señoras 1.2% 76.000 Diario de un nómada: Expedición ruta de la seda: Kirguistán, del valle a la montaña 1.8% 134.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 15.4% 279.000 Vamos a ver 15.9% 424.000 Vamos a ver más 11.4% 732.000 ¿Quién vive ahí? -rep- 5.6% 80.000 Aruser@s -rep- 11% 210.000 Al rojo vivo 10.5% 393.000 Espejo Público Verano 10.7% 250.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 15.3% 685.000 La ruleta de la suerte 19.8% 1.374.000 La hora de La 1 14.5% 265.000 Mañaneros 9.5% 281.000 Ahora o nunca 7.1% 537.000 ¡Toma salami! -rep- 2.2% 25.000 Callejeros viajeros -rep- 3.4% 52.000 Callejeros viajeros -rep- 3.3% 62.000 Viajeros Cuatro -rep- 2.1% 44.000 En boca de todos 4.3% 144.000 Zoom tendencias 1% 10.000 El bisonte europeo: El coloso del bosque 1.7% 23.000 Pueblo de Dios: Acogida postiva para todos 1% 15.000 Seguridad vital 0.7% 13.000 Guardianes del patrimonio: Operación Chavín 1.3% 26.000 Arqueomanía 1.7% 35.000 Documenta2 1.5% 32.000 Al filo de imposible: El Atlántico a remo 1% 25.000 Las rutas D'Ambrosio 2.8% 86.000 Mañanas de cine: La estampida al noroeste 3.4% 182.000 Verano azul: Eva 2% 172.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 20% 1.775.000 Telediario 1 11.8% 1.056.000 Informativos Telecinco 15h 10.6% 942.000 laSexta Noticias 14h 9.9% 832.000 Jugones 7.5% 677.000 Noticias Cuatro 1 5.2% 360.000 El Desmarque Cuatro 1 3% 265.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 15.9% 1.334.000 Informativos Telecinco 21h 10.4% 880.000 Telediario 2 10.2% 875.000 laSexta Noticias 20h 7.9% 530.000 Noticias Cuatro 2 3.6% 238.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 17% 180.000 Antena 3 Noticias de la mañana 15% 138.000 Informativos Telecinco Matinal 10.1% 143.000

