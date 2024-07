Sonsoles Ónega pesca a otro excolaborador de 'Sálvame' como nuevo tertuliano de su programa en Antena 3

Sonsoles Ónega ha decidido fichar a un conocido excolaborador de Sálvame como nuevo tertuliano de su programa en Antena 3. Este jueves, la presentadora de Y ahora Sonsoles dio la bienvenida en su plató a Jesús Manuel Ruiz, periodista que cobró una mayor popularidad durante su paso por el extinto espacio de corazón de Telecinco.

“Jesús Manuel, bienvenido”, empezó diciendo Ónega antes de saludar a su compañero de forma especialmente cariñosa. “Te dejé una noche de viernes y nos encontramos en la tarde”, replicó el manchego. “¿Te acuerdas de la noche?”, le preguntó. “Sí, me acuerdo perfecto no hace falta que des más datos”, respondió Sonsoles, advirtiéndole de que no siguiera desvelando a qué se refería.

Sonsoles y Jesús Manuel recuerdan su salida de Telecinco

Sin embargo, Jesús Manuel insistió con el tema, cuestionándole a la presentadora quién de los dos se había ido antes de Telecinco. “Yo”, contestó ella mientras Ruiz lo negaba. “Hombre no, ya te lo digo”, dijo Sonsoles, convencida de su teoría. En ese momento, el periodista aseguró estar “encantado de estar con vosotros” y avanzó que había hablado en exclusiva con Nacho Palau después de que saliese a la luz su amistad con Ricky Martin.

De esta manera, Sonsoles Ónega incorpora a su programa a un nuevo exrostro de Mediaset. Hace unos días, la presentadora de Atresmedia anunciaba el fichaje de José Manuel Parada y, poco después, el del Maestro Joao. Todos ellos formarán parte de la sección Flash del programa en la que se aborda la crónica social del momento.

Por su parte, Jesús Manuel Ruiz vuelve a la primera línea de la televisión nacional tras su paso por Plan de tarde hace más de un año, cuando formó parte del plantel de tertulianos de Toñi Moreno en su desaparecido espacio en las tardes de los domingos en TVE. Desde entonces, Ruiz ha permanecido como colaborador fijo de Estando contigo, de la televisión de Castilla-La Mancha.