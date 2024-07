Sonsoles Ónega verá adaptada como serie en Atresmedia su novela ganadora del Planeta, 'Las hijas de la criada'

Plenamente consolidada en Atresmedia, Sonsoles Ónega da un nuevo paso dentro del grupo de comunicación. La compañía ha anunciado que ha adquirido los derechos para adaptar la novela con la que la presentadora se llevó el Premio Planeta 2023, Las hijas de la criada, en forma de serie de televisión.

Esta adaptación audiovisual es fruto del acuerdo con Planeta Book & Film Rights, y estará producida por Buendía Estudios Canarias. El proyecto ya se encuentra en fase de guion, sin que haya, por el momento, nombres asociados. Lo que es seguro es que se verá dentro del grupo.

En todo caso, supone una muestra de confianza para Ónega, que se ha convertido en un rostro imprescindible para Atresmedia desde su fichaje hace ahora dos años. En efecto, fue el 11 de julio de 2022 cuando se conoció la incorporación de la periodista, procedente de Mediaset. En octubre de ese año se estrenó su Y ahora Sonsoles, con el que se ha afianzado en la oferta vespertina. Durante esta temporada, ha anotado un 12% de cuota de pantalla, superando en su duelo particular a TardeAR de Ana Rosa Quintana. Además, de este programa diario, Ónega también se ha puesto a los mandos de los especiales Hablando en plata para el prime time.

Así hablaba de adaptar su novela hace meses

Fue el pasado octubre cuando se conoció el fallo del jurado del Premio Planeta, que la encumbró con Las hijas de la criada, su séptima novela. Esta cuenta con once ediciones y más de medio millón de copias vendidas. Además, se han vendido sus derechos de traducción a ocho países: Italia, Francia, Portugal, Rumania, Bulgaria, Hungría, Mongolia y Rusia.

Durante la gira promocional, Ónega ya abordó las posibilidades de una adaptación: “Si se adapta, genial, porque será darle otra vida a estos personajes. Si no, no pasa nada. Escribo para escribir, no para adaptar. ¿Que hay un proyecto serio? Lo haremos seguro”, explicaba en una entrevista a elDiario.es, en la que reconoció su pesar por los comentarios recibidos tras ganar el Planeta, al insinuarse que se lo habían concedido por trabajar en Antena 3.

“Me cuesta mucho tener que justificar la cantidad de años que llevo escribiendo y que llevo presentándome a premios sin ganar. Sé perfectamente lo que es ganar un premio y lo que no. No sólo por el Planeta, sino por el Premio Fernando Lara que gané en 2017, que es el segundo premio más importante de este grupo editorial, y trabajaba en Telecinco. No había vasos comunicantes como ahora quieren ver”, defendió.

Así es 'Las hijas de la criada'

Una noche de febrero de 1900, recién estrenado el siglo XX, en el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina, cuyos destinos ya estaban escritos. Sin embargo, una venganza inesperada sacudirá para siempre sus vidas y las de todos los Valdés.

Doña Inés, matriarca de la saga y fiel esposa de don Gustavo, deberá sobrevivir al desamor, al dolor del abandono y a las luchas de poder hasta convertir a su verdadera hija en heredera de todo un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

Las hijas de la criada es una historia mágica y realista al mismo tiempo, en una Galicia extraordinaria, sobre hombres y mujeres que se rebelan contra su propio destino en busca de la verdad.